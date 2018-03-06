В Австралии нашли старейшее в мире послание в бутылке

СЕГОДНЯ 19:20 2018-03-06T19:23:10+03:00

Согласно письму, датированному 12 июня 1886 года, бутылка выброшена за борт немецкого парусного корабля «Паула» в 950 км к западу от Авcтралии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сообщение достали спустя 132 года после того, как его бросили за борт

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Фотограф из Австралии Тоня Иллман нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад - в 1886 году. После нескольких месяцев изучения сосуда оказалось, что он является старейшим из когда-либо найденных в мире.

Как сообщает The Independent, Иллман случайно увидела 132-летнюю бутылку во время прогулки по песчаной дюне возле острова Клин.

“Это выглядело как прекрасная старая бутылка, поэтому я подняла ее, думая, что она может красиво смотреться в моем книжном шкафу”, - рассказала женщина.

Внутри бутылки из-под джина была записка, написанная на немецком языке и датированная 12 июня 1886 года. Муж Иллман помог ей перевести послание. Моряки, составлявшие его, просили нашедшего записку написать, когда и где была обнаружена бутылка, и вернуть ее в Германскую военно-морскую обсерваторию в Гамбурге или в ближайшее немецкое консульство. Музей Западной Австралии (WAM) подтвердил подлинность находки. Специалисты подчеркнули, что бутылка была выброшена с немецкого парусника “Паула” в ходе эксперимента в поисках эффективных торговых путей. Между 1864 и 1933 годами моряки бросали тысячи бутылок в море, пытаясь отследить течения океана.

kymillman В Австралии обнаружили 132-летнее послание в бутылке

“Звучит невероятно, но в Германии нашли судовой журнал “Паулы”, где написано, что 12 июня 1886 года капитан корабля выбросил за борт бутылку с посланием. Дата, координаты, даже почерк - все совпало”, - рассказал Росс Андерсон, сотрудник музея Западной Австралии.

Бутылка и сообщение будут выставлены в музее на всеобщее обозрение в течение следующих двух лет.

Предыдущий рекорд “самого старого послания в бутылке” был установлен в 2015 году. На острове Амрум в Германии нашли бутылку, выброшенную за борт 30 ноября 1906 года.