Российским легкоатлетам могут запретить выступать даже под белым флагом

6 Март 19:20 2018-03-06T19:32:32+03:00

Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков, комментируя новость сказал, что давно не понимает что происходит в международной федерации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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6 марта на заседании совета ИААФ в Бирмингеме было принято решение продлить отстранение ВФЛА. При этом руководитель специальной рабочей группы норвежец Руне Андерсен заявил, что российским спортсменам могут запретить выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе, если ВФЛА не достигнет прогресса по критериям рабочей группы IAAF к июлю 2018 года.

Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков, комментируя новость сказал, что давно не понимает что происходит в международной федерации, но он все равно готовится к сезону.

В то же время ВФЛА получила предписание ИААФ, в котором с российской стороны требуют денег за снятие дисквалификации, плюс в нем содержаться и другие мало приемлимые требования.

Вот они с небольшими нашими комментариями:

1. Возмещение ВФЛА всех расходов, понесенных ИААФ, рабочей группой ИААФ, КАС, всех судебных издержек, а также расходов, понесенных ИААФ по рассмотрению заявок российских спортсменов для участия в международных стартах в нейтральном статусе

- требование очень напоминающее банальный рэкет.

2.Признание выводов комиссии Макларена и принятие мер по итогам этих выводов

- даже МОК вернул все права Олимпийскому комитету России, хотя такое требование тоже выдвигалось. Но ИААФ стоит на своем.

Полное восстановление РУСАДА.

- собственно всю эту антироссийскую историю с допингом раздуло как раз Всемирное антидопинговое агенство (ВАДА) вместе с ИААФ. ВАДА всячески оттягивает восстановление РУСАДА, хотя почти все условия (кроме того же признания доклада Макларена) российская сторона выполнила.

4. Решение на законодательном уровне вопроса о временном отстранении от работы тренеров в тех случаях, если они временно отстранены от тренерской деятельности в соответствии с нарушениями антидопинговых правил.

- вообще-то это уже вмешательство во внутренние дела государства, что противоречит всем международным законам и конвенциям.

Предоставление четкого и объемного плана антидопиногового тестирования российских спортсменов на национальном уровне на 2018 год, который позволит ИААФ быть уверенной в том, что российские спортсмены будут выступать чистыми.

- такой план, пока они же сами не восстановят в правах РУСАДА, невозможен, поскольку она не обладает всеми правами. Этот замкнутый круг очень выгоден ИААФ И ВАДА, поскольку наши легкоатлеты вынуждены тестироваться в британской антидопинговой лаборатории, что тоже стоит денег. Напомним, что ИААФ возглавляет англичанин Себастьян Коу. При этом он лукавит, говоря, что заинтересован в скорейшем снятии санкций, а делает все, чтобы дисквалификация продолжалась. Собственно, как дальше международные спортивные чиновники будут мариновать нашу федерацию, говорится в последнем, шестом пункте.

6. Рабочая группа рекомендовала в самое ближайшее время созвать встречу ВФЛА и рабочей группы, где будут обсуждены детали невыполненных критериев, назначены сроки их выполнения, а также обозначена новая дорожная карта. Далее рабочая группа будет наблюдать за выполнением данных критериев. Если они будут не выполнены, то в июле 2018 года на заседании совета ИААФ возможно прекращение деятельности рабочей группы, принятие дальнейших мер в отношении ВФЛА, таких как, например, запрет российским спортсменам на выступление в международных стартах в нейтральном статусе, рекомендация конгрессу ИААФ лишить ВФЛА членства в ИААФ.

- Это уже напоминает прямые угрозы. А о полном запрете для наших спортсменов выступать даже под белым флагом в ИААФ заговорили после того, как совсем недавно на зимнем чемпионате мира в Лондоне наши спортсмены красиво щелкнули всех по носу в прыжковом секторе. Мария Лацискене, одержала уже 38-ю победу подряд, а Данила Лысенко выиграл у чемпиона мира. Плюс Анжелика Сидорова взяла серебро в женских прыжках с шестом. Потрясающий результат, если учесть, что ИААФ допустила до первенства всего семь атлетов из России! Но, судя по всему, чиновников ИААФ такой расклад, когда российские спортсмены побеждают под их же белым флагом, тоже не устраивает и они готовы передергивать и дальше...