Инженеров в министры, литр бензина по 10 рублей, выход из ВТО: что нам обещают председатель совхоза, телеведущая и политические пенсионеры

6 Март 18:50 2018-03-06T21:47:52+03:00

В своих предвыборных обещаниях кандидаты в президенты не скупятся.

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Сергей Бабурин — Российский общенародный союз.

Сергей БабуринФото: Анатолий ЖДАНОВ

Кандидат уверен, что «надо любить детей, уважать старших и беречь чистоту души». И все должны «трудиться честно». Из более конкретного Бабурин обещает:

- Снизить стоимость литра бензина до 10 рублей.

- Ввести налог на богатство.

- Создать «возвратный фонд», куда олигархи должны будут «вернуть все, что украли».

- Предприятия получат 50% компенсации за покупку нового оборудования.

Из всех кандидатов Сергей Бабурин — чуть ли не главный популист. Бизнес и так не доверяет российской власти — коммерсанты боятся (и не без основания), что у них в любой момент все могут отобрать. А «возвратный фонд» - это предложение официально ограбить всех главных предпринимателей страны. После такого, про инвестиции можно будет забыть. Хотя над предложением «беречь чистоту души» стоит подумать.

Павел Грудинин — КПРФ

Павел ГрудининФото: REUTERS

Вроде у кандидата от коммунистов большая экономическая программа. Но на дебатах о ней почему-то не говорят. Глава совхоза ругает много, а предлагает мало.

Конкретики еще меньше, чем у Бабурина:

- Выйти из ВТО.

- Ввести налог на богатство.

- Повысить эффективность государственных трат (как — не объясняется).

Скачок российских аграриев отчасти произошел именно из-за нашего членства во Всемирной торговой организации. Мы можем свободно продавать зерно благодаря ВТО. Выходить из организации стало бы безумием.

Владимир Жириновский — ЛДПР

Владимир ЖириновскийФото: Евгения ГУСЕВА

Лидер по количеству конкретных идей. Только, если все завиральные предложения 71-летнего политика будут выполнены, Россию ждет еще большая международная изоляция. Если не хуже.

- На все руководящие посты надо поставить инженеров.

- С Западом надо разговаривать только с позиции силы, ультиматумов и жесткости.

- В первую очередь надо развивать энергетику, сельское хозяйство и транзитный транспорт.

- С зарплат до 20 тысяч рублей не надо брать налоги.

- Санкции стоит сохранить, они помогают развитию внутренней промышленности.

За последние 18 лет Россия и так превратилась в страну-изгоя, на которую соседи смотрят с опасением. Если мы и дальше продолжим изоляцию от остального мира, то про рост экономики можно забыть — ни инвестиции, ни доступ к передовым технологиям нам не светит.

Ксения Собчак — Гражданская инициатива

Ксения СобчакФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После 40-минутного рассказа Владимира Путина про секретные ракеты и последовавшего ажиотажа, вряд ли идеи Собчак понравятся большинству россиян.

- Наше участие в сирийском конфликте надо прекратить.

- Расходы на оборонку необходимо урезать, полученные деньги отправить на медицину, образование.

- Как можно быстрее России надо помириться с Западом и заняться борьбой с бедностью.

Замечу, что страна не только тратится на оборонку, но и зарабатывает на ней. В 2017 году Россия продала оружие на 847 млрд рублей. Если не поддерживать военное производство, то этих денег мы тоже лишимся. А вот про мир с Западом Собчак правильно говорит. От ограничений и санкций мы больше теряем.

Максим Сурайкин — Коммунисты России

Максим СурайкинФото: Олег УКЛАДОВ

Самый большой популист из всех кандидатов. Даже Бабурина обогнал. Конкретное предложение у кандидата одно: надо национализировать землю, которая сейчас находится у крупных частных сельхозкомпаний. Политик несколько раз напомнил, что большая часть активов страны находится в руках узкого круга лиц.

В чем-то Сурайкин прав. 10% россиян владеют 90% богатства страны. И бедность у нас только растет. Но национализация агрохозяйств или другого имущества олигархов — плохое решение. Так мы развалим свою экономику. Лучше уж ввести налог на сверхбогатство.

Борис Титов — Партия Роста

Борис ТитовФото: Алексей БУЛАТОВ

Российский бизнес-омбудсмен на дебатах не подкачал. В отличие от остальных кандидатов, которым хочется все вокруг переделать, проект Титова прост и эффективен.

- Надо зарабатывать на всем, что уже сейчас приносит деньги. Продажа оружия выгодна? Значит надо больше продавать. Продажа зерна выгодна? Значит надо давать деньги аграриям.

- Уменьшаем долю государства в экономике. Концерн «Калашников» из убыточного стал прибыльным, когда его передали в частные руки.

- Надо поддерживать малый бизнес и повышать производительность труда.

Иногда Бориса Титова начинает заносить. Половину своего выступления он рассказывал, что при царе наша экономика была сильнее, чем сейчас. Странное утверждение — тогда не было ни электричества, ни газа, ни нормальной дорожной сети. Но в одном коммерсант прав: не нужны сейчас радикальные перемены. Надо помогать зарабатывать тем отраслям, которые уже приносят деньги.

Григорий Явлинский — Яблоко

Григорий ЯвлинскийФото: Евгения ГУСЕВА

Главная идея оппозиционера: обругать действующую власть. 90% времени на дебатах Явлинский рассказывал, как сейчас плохо. Другое дело — на многие недостатки режима политик обратил внимание вполне справедливо.

Страна теряет иностранные инвестиции, за 4 года из России вывели 256 млрд долларов. Деньги, выделяемые правительством на оживление экономики, оседают в крупных компаниях, которые контролирует узкая группа олигархов. До широких масс средства обычно не доходят.

У Явлинского была возможность как-то повлиять на экономику страны при Ельцине. Ничего хорошего из этого не вышло. Делать политическую карьеру на одной критике сейчас - глупо и бестолково. Особенно, когда у Путина есть какая-никакая программа. Из главы Яблока вышел бы хороший руководитель Счетной палаты — при чутье Явлинского на экономические просчеты, оппозиционер быстро бы переловил всех растратчиков.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Я уверен, что нынешние участники предвыборной гонки сами не горят желанием быть президентом. Если Владимир Путин по какой-то причине снимет кандидатуру, то голосование просто отменят.

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