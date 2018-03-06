Девочки стали чаще выбирать для сдачи ЕГЭ химию и биологию

6 Март 23:01 2018-03-06T23:21:47+03:00

А вот физика и информатика их почти не интересует, хотя сдают они ее лучше мальчиков

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Накануне 8 марта Рособрнадзор подсчитал, какие школьные предметы пользуются наибольшим спросом у выпускниц. Самые "женские" ЕГЭ – это литература и иностранные языки. Однако, за последние 10 лет девушки всё чаще стали выбирать химию и биологию.

- Среди тех, кто сдает ЕГЭ по химии, девочек 68 процентов, среди сдающих биологию – 70 процентов. Это говорит о том, что всё больше девушек выбирают для поступления медицинские вузы, - подчеркнул глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, замминистра образования и науки. А вот физика старшеклассниц интересует куда меньше – они сдают ее почти в два раза реже, чем ту же биологию. Информатика же выпускниц совсем не интересует: если в 2009 году ее выбрали 55,5 тысячи девочек, то в 2017 году таких оказалось лишь 14,5 тысячи.

- При этом, сами баллы у девушек высокие – в прошлом году они сдали ЕГЭ по физике на 1 балл выше среднего, информатику на 2 балла выше, русский язык на три балла выше, - привел цифры Сергей Кравцов. - Да и базовую математику девочки, в среднем, сдают лучше.

С момента введения единого экзамена в 2009 году результаты девочек сильно выросли –например, по русскому языку и по английскому их результаты выросли почти на 18 баллов (см. таблицу). Похоже, за это время и дети, и сами школы, стали лучше понимать, как готовиться к экзамену. К похожим выводам пришли и специалисты ВЦИОМ: по результатам последних опросов, россияне перестали бояться ЕГЭ. Больше половины респондентов уверены, что и сами сдали бы экзамен на хорошие оценки – 48 процентов рассчитывает на четверку, и ещё 7 процентов "отличников".