8 Марта на ТВ: Аллилуйя любви и другие истории

СЕГОДНЯ 01:33 2018-03-07T01:41:22+03:00

В «Викинге» в основном убивают. Но и для любви место нашлось... Фото: Кадр из фильма

В этот раз нам особенно повезло: отдыхаем целых четыре дня! Телевидение это учло

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Кино

Милые сердцу пленки из пыльного сундука, конечно, будут.

Это «Любовь и голуби» (8 марта, Первый, 21.20), «Москва слезам не верит» (8 марта, «Россия 1», 20.30), «Экипаж» (9 марта, Первый, 14.25.), «Джентльмены удачи» (10 марта, Первый, 18.15), «Три плюс два» (10 марта, Первый, 14.25), «Служебный роман» (10 марта, «Россия 1», 11.20).

Одиноким женщинам скоротать невеселый для них праздник поможет марафон первого сезона сериала «Ольга» (8 марта, ТНТ, 11.00 - 21.00). Детей развлечет другой марафон - русских мультиков про Ивана Царевича, Алешу Поповича, Добрыню Никитича и пр. (8 марта, РЕН ТВ, 8.00 - 1.00).

Но в сетке выходного дня есть и несколько настоящих жемчужин - это телепремьеры отличных фильмов, совсем недавно отгремевших в кинотеатрах. Выбирайте: драма про жестокий мир балета с Алисой Фрейндлих и Валентиной Теличкиной «Большой» (9 марта, «Россия 1», 20.30), боевитое русское Средневековье со Светланой Ходченковой и Игорем Петренко «Викинг» (11 марта, Первый, 18.20) или сборник лирических новелл «Про любовь. Только для взрослых» с Ингеборгой Дапкунайте и Джоном Малковичем (8 марта, Первый, 23.20).

Особняком стоит лучшая мелодрама прошлого года с Ириной Горбачевой и Александром Яценко «Аритмия»: он и она работают врачами, живут в скромной однушке, детей пока нет. И вроде любят друг друга, но обоим как-то нехорошо. Виноваты оба, и в то же время никто не виноват. Хватит ли у них сил все исправить? Пропустите, потом жалеть будете (10 марта, Первый, 23.00).

Юмор

На этой поляне безраздельно властвует вторая кнопка, где заготовлено сразу два бронебойных снаряда. Во-первых, это большой (2,5 часа!) бенефис Елены Степаненко с правдивым названием «Веселая, красивая» (8 марта, «Россия 1», 17.20), а во-вторых, не менее грандиозный концерт Евгения Петросяна «Петросян и женщины» (9 марта, «Россия 1», 14.05).

Если вы не поклонник традиционного юмора, примите в качестве антидота скетчи про молодежь и любовь «Love is…» (9 марта, ТНТ, 20.00). Ну или третью в сезоне игру высшей лиги КВН. Играют «Русская дорога», «Раисы», «Морская академия», «Борцы» и «Наполеон Динамит» (9 марта, Первый, 21.20).

Великолепная Алиса Фрейндлих сыграла в «Большом» строгого преподавателя. Фото: Кадр из фильма

Песни

Иногда песня - лучший подарок. В концерте «О чем поют мужчины», помимо Юрия Антонова, Сосо Павлиашвили, Егора Крида и других представителей сильного пола, неочевидным образом примут участие Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Натали, Анастасия Спиридонова… Видимо, потому что мужчина без женщины - ничто (8 марта, Первый, 16.25).

Песни будут и в «Праздничном шоу Валентина Юдашкина» (8 марта, «Россия 1», 23.30). Наверняка вы не прочь пересмотреть юбилей Раймонда Паулса (9 марта, Первый, 17.10) или шоу «EMIN приглашает друзей» (9 марта, «Россия 1», 0.30). Прощальным праздничным аккордом перед рабочей неделей станет повтор юбилейного концерта Льва Лещенко «Ты помнишь, плыли две звезды…» (11 марта, Первый, 14.10).