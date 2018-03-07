Результат матча ПСЖ - Реал: гол Роналду вывел мадридцев в четвертьфинал Лиги Чемпионов

СЕГОДНЯ 02:11 2018-03-07T02:16:53+03:00

"Реал" одержал победу и во второй игре серии 1/8 финала с парижанами, взяв верх по сумме двух матчей 5:2

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Во вторник, 6 февраля, футболисты мадридского "Реала" и французского "ПСЖ" играли ответную игру 1/8 финала Лиги Чемпионов. Первая игра завершилась победой команды Зинедина Зидана со счетом 3:1 и на ответную встречу испанский гранд приехал в качестве фаворита.

Накануне поединка не обошлось без эксцессов. Фанаты "Пари Сен-Жермен" отыскали отель "Реала" и отправились к гостинице соперников, дабы взорвать петарды и всячески сбить соперников с нужного настроя. Матч начался с минуты молчания в память о погибшем капитане "Фиорентины" Давиде Астори. Он погиб во сне в день матча своего клуба в номере гостиницы в Удине.

Сбить настрой все же не удалось сделать. Ведь за "Реал" в этой игре на поле вышел Криштиану Роналду.

"Пари Сен-Жермен" по сумме двух матчей уступил "Реалу" 2:5.Фото: REUTERS

Именно португалец на 52-й минуте игры открыл счет в этой игре. После гола счет стал 4:1 по сумме двух встреч и за полчаса хозяевам поля необходимо было забить три гола минимум, чтобы отыграться. Но этого не вышло. На 66-й минуте полузащитник "ПСЖ" Марко Вератти был удален с поля за вторую желтую карточку из-за споров с арбитром. Затем на 71-й минуте игры Эдинсон Кавани сделал счет равным. Но точку в игре поставил на 80-й минуте Каземиро, который принес победу "Реалу".

Сразу несколько игроков гостей установили рекорды. Роналду забил гол в девятой игре Лиги Чемпионов подряд. Ну а Карим Бензема сыграл 100-й матч в Лиге Чемпионов.

Следующий соперник "Реала" на стадии четвертьфинала будет определен по итогам жеребьевки.