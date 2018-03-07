Два миллиона лайков: Ким Кардашьян снялась обнаженной, прикрыв грудь тарелкой лапши

СЕГОДНЯ 16:16 2018-03-07T17:04:52+03:00

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Два миллиона лайков собрала за пять часов фотография Ким Кардашьян, в которой в принципе не было ничего нового, кроме тарелки японской лапши. Ну, то есть, обнаженная звезда была, томный взгляд был, незатейливая подпись тоже, а лапша на снимке, видимо, появилась чтоб ярко продемонстрировать местный колорит. Да и сушами обнаженную грудь прикрывать не так удобно. В в конце концов, не на фоне же Фудзиямы же фотографироваться звезде: не интересный инстаграмный контент. А так тарелка с макаронами как раз удачно прикрыла откровенную область декольте самой популярной женщины мира. Да и фотография стала в меру эротичной.

Мнения поклонников Ким в Instagram разделились: одни считают, что такое поведение недопустимо для многодетной мамы, другие восхищаются ее пышными формами. А сама Ким продолжает рекламировать новую коллекцию супруга теперь и в стране Восходящего солнца, делая на ее продажах и рекламы миллионы.

kimkardashian nudels

Напомним, 15 января Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз. Суррогатная мать родила для звездной пары девочку, которую назвали Чикаго. Тогда Ким призналась, что ее супруг всегда мечтал иметь большую семью и много детей, а она лишь реализует его желания.

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У Ким Кардашьян и Канье Уэста родился третий ребенок

Нанять сурмаму 37-летняя Кардашьян решила из-за осложнений двух прошлых беременностей: после последних родов ей сделали сложную операцию, во время которой модель чуть не умерла. У нее диагнострировали приращение плаценты — когда плацента врастает в ткань стенки матки, это может стать причиной кровотечения после родов. Врачам приходится удалять ее хирургическим путем. Тем не менее, Ким была готова снова сделать операцию на матке, чтобы родить самой в третий раз. Но врачи категорически запретили ей рисковать здоровьем. (подробности)

Ким Кардашьян снялась обнаженной для мужского журнала

Злые языки тут же предположили: мол, Ким прикрывается, потому скрывает складочки на боках и лишний вес. Хотя модель и уверяет, что с момента рождения сына Сэйнта ей удалось похудеть до 60 килограммов, многие поклонники не верят, что это правда. Ведь в жизни-то Кардашьян выглядит ощутимо плотнее. Самую выдающуюся "попу" Америки уже давно обвиняют в использовании фотошопа - якобы модель, прежде, чем поделиться в Сети новым снимком, подвергает его тщательной ретуши. И в том числе - убирает сбоков лишние сантиметры. Сама же Ким все эти подозрения тщательно отметает и уверяет: её стройность - результат отказа от еды и многочасовых трудов в спортзале. И объявляет, что собирается похудеть до 55 килограммов. (подробности)

У Ким Кардашьян и Канье Уэста родился третий ребенок