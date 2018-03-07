Как меняется представление о женских профессиях

СЕГОДНЯ 01:09 2018-03-06T18:08:04+03:00

Вот она - настоящая женщина! Знаменитый памятник шпалоукладчице у вокзала в Екатеринбурге. Фото: Александр ТАРАКАНОВ/Фотобанк Лори

Минтруд, возможно, в скором времени пересмотрит перечень запрещенных для женщин профессий

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С таким заявлением накануне 8 Марта выступил глава Минтруда Максим Топилин.

- Перечень надо пересматривать, безусловно, из него какие-то профессии должны уходить, потому что условия труда улучшаются, - заявил он.

О чем речь и куда у нас женщин до сих пор трудиться не пускают?

Машинистка моя

Перечень работ, на которых в России запрещено использовать женский труд, утвержден постановлением правительства еще в 2000 году. В нем 456 позиций. Это работы, связанные с поднятием тяжестей вручную, а также вредными условиями труда (см. «Конкретно»).

Инициатором пересмотра списка выступила компания «РЖД». Там предлагают отменить общий перечень «не женских» профессий, а взамен определить критерии, по которым компании по согласованию с профсоюзами сами будут устанавливать ограничения. Учтут и условия труда, и риск. Ведь ряд ранее вредных профессий сейчас не так уж вредны.

И в самом деле, почему самолетами женщинам управлять разрешено, а современным локомотивом - нет? Например, на железных дорогах США и Финляндии женщины работают машинистами на скоростных поездах. А наш «Сапсан» не хуже.

Как пояснил «КП» источник в РЖД, нехватки машинистов компания не испытывает. Просто там хотят подправить сложившийся имидж и ликвидировать некоторые кадровые перекосы. А то смешно получается: шпалоукладчицами женщинам работать можно, а машинистом - нельзя.

В Минтруде пока отдавать вопрос на откуп самим компаниям не соглашаются. Но в целом с посылом согласны.

С вредными профессиями понятно. А есть ли еще сферы, где женщины не приветствуются?

Таксистки и флористы

Дискриминация по половому признаку при приеме на работу в России запрещена. Правда, у работодателя всегда найдется повод отказать соискателю не того пола. Скажем, далеко не в каждой компании готовы видеть в роли секретаря не симпатичную девушку, а молодого человека.

Впрочем, гендерные стереотипы в последнее время стали серьезно ломаться.

- Сейчас есть много примеров, когда девушки работают водителями такси, пожарными (и такие есть!), аналитиками, тестировщиками, разработчиками и руководителями IT-отделов. А мужчины становятся стилистами, флористами и секретарями, - сообщили «КП» в пресс-службе портала Rabota.ru. - Работодатели теперь оценивают сотрудников в первую очередь по профессиональным качествам и умению решать конкретные задачи.

Стирание границ в профессиях особенно характерно для поколения миллениалов (те, кто родился в 1980 - 1990-х годах) и поколения Z (родились после 1995 года). Люди, выросшие уже в компьютерный век, лишены свойственных их родителям и бабушкам-дедушкам стереотипов о том, чем должна заниматься девушка или какая профессия подходит для настоящего мужчины.

С другой стороны, разница между «мужскими» и «женскими» видами деятельности быстрее стирается там, где:

- повсеместно внедряются IT-технологии;

- есть мотивация к карьерному росту;

- зарплата высокая;

- много работы на стыке компетенций.

КОНКРЕТНО

В канализацию не нырять, пни не корчевать

Здесь слабому полу работать запрещено по закону

заливка металла

горячий ремонт печей и топок котла

корчевка пней

кровельщик по стальным кровлям

машинист бульдозера

машинист укладчика асфальтобетона

монтаж стальных и железобетонных конструкций при работе на высоте и верхолазных работах

плотник

слесарь-сантехник, занятый на ремонте канализационной сети

кузнец-бурозаправщик

машинист буровой установки

проходчик

работа в цехах обогащения свинца

вальщик леса

машинист паровоза и его помощник

машинист тепловоза и его помощник

машинист электровоза и его помощник

(Всего 456 позиций.)

Мальчики налево, девочки направо

Профессии, по-прежнему преимущественно «для дам»...

(большинство вакансий занимают женщины)

офис-менеджер

бухгалтер

библиотекарь

оператор кол-центра.

...и «мужские»

слесарь

инженер

охранник

машинист

IT-директор

шеф-повар

(По данным Rabota.ru.)