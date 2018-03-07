Как меняется представление о женских профессиях
С таким заявлением накануне 8 Марта выступил глава Минтруда Максим Топилин.
- Перечень надо пересматривать, безусловно, из него какие-то профессии должны уходить, потому что условия труда улучшаются, - заявил он.
О чем речь и куда у нас женщин до сих пор трудиться не пускают?
Машинистка моя
Перечень работ, на которых в России запрещено использовать женский труд, утвержден постановлением правительства еще в 2000 году. В нем 456 позиций. Это работы, связанные с поднятием тяжестей вручную, а также вредными условиями труда (см. «Конкретно»).
Инициатором пересмотра списка выступила компания «РЖД». Там предлагают отменить общий перечень «не женских» профессий, а взамен определить критерии, по которым компании по согласованию с профсоюзами сами будут устанавливать ограничения. Учтут и условия труда, и риск. Ведь ряд ранее вредных профессий сейчас не так уж вредны.
И в самом деле, почему самолетами женщинам управлять разрешено, а современным локомотивом - нет? Например, на железных дорогах США и Финляндии женщины работают машинистами на скоростных поездах. А наш «Сапсан» не хуже.
Как пояснил «КП» источник в РЖД, нехватки машинистов компания не испытывает. Просто там хотят подправить сложившийся имидж и ликвидировать некоторые кадровые перекосы. А то смешно получается: шпалоукладчицами женщинам работать можно, а машинистом - нельзя.
В Минтруде пока отдавать вопрос на откуп самим компаниям не соглашаются. Но в целом с посылом согласны.
С вредными профессиями понятно. А есть ли еще сферы, где женщины не приветствуются?
Таксистки и флористы
Дискриминация по половому признаку при приеме на работу в России запрещена. Правда, у работодателя всегда найдется повод отказать соискателю не того пола. Скажем, далеко не в каждой компании готовы видеть в роли секретаря не симпатичную девушку, а молодого человека.
Впрочем, гендерные стереотипы в последнее время стали серьезно ломаться.
- Сейчас есть много примеров, когда девушки работают водителями такси, пожарными (и такие есть!), аналитиками, тестировщиками, разработчиками и руководителями IT-отделов. А мужчины становятся стилистами, флористами и секретарями, - сообщили «КП» в пресс-службе портала Rabota.ru. - Работодатели теперь оценивают сотрудников в первую очередь по профессиональным качествам и умению решать конкретные задачи.
Стирание границ в профессиях особенно характерно для поколения миллениалов (те, кто родился в 1980 - 1990-х годах) и поколения Z (родились после 1995 года). Люди, выросшие уже в компьютерный век, лишены свойственных их родителям и бабушкам-дедушкам стереотипов о том, чем должна заниматься девушка или какая профессия подходит для настоящего мужчины.
С другой стороны, разница между «мужскими» и «женскими» видами деятельности быстрее стирается там, где:
- повсеместно внедряются IT-технологии;
- есть мотивация к карьерному росту;
- зарплата высокая;
- много работы на стыке компетенций.
КОНКРЕТНО
В канализацию не нырять, пни не корчевать
Здесь слабому полу работать запрещено по закону
заливка металла
горячий ремонт печей и топок котла
корчевка пней
кровельщик по стальным кровлям
машинист бульдозера
машинист укладчика асфальтобетона
монтаж стальных и железобетонных конструкций при работе на высоте и верхолазных работах
плотник
слесарь-сантехник, занятый на ремонте канализационной сети
кузнец-бурозаправщик
машинист буровой установки
проходчик
работа в цехах обогащения свинца
вальщик леса
машинист паровоза и его помощник
машинист тепловоза и его помощник
машинист электровоза и его помощник
(Всего 456 позиций.)
Мальчики налево, девочки направо
Профессии, по-прежнему преимущественно «для дам»...
(большинство вакансий занимают женщины)
офис-менеджер
бухгалтер
библиотекарь
оператор кол-центра.
...и «мужские»
слесарь
инженер
охранник
машинист
IT-директор
шеф-повар
(По данным Rabota.ru.)