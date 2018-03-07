Разобрались с кругом

СЕГОДНЯ 01:02 2018-03-06T11:47:58+03:00

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Разжечь страсти по поводу законности введенного в ноябре прошлого года правила, согласно которому при въезде на перекресток с круговым движением водитель пропускает машины, едущие по кругу, решил житель Калининграда Андрей Лободин. Решил, что такой вариант противоречит Венской конвенции о дорожном движении 1968 года и провоцирует аварийность.

Раньше ведь у нас как было: если есть знак «уступи дорогу» перед въездом на круг, то уступаешь, нет такого знака - едешь первым. Многим это правило не нравилось, сложное оно - предлагает два варианта. Вот как раз оно вводило водителей в заблуждение. С ноября сделали просто. Видишь знак «круговое движение» - пропусти едущего по кругу. Так, во-первых, не затыкается машинами сама круговая развязка, во-вторых, это просто, единообразно, значит, не вызывает сомнений и снижает риск аварий. Вроде все выдохнули, возмущений слышно не было.

И вот нашелся водитель, который счел, что знак «круговое движение» - синий со стрелками по кругу - сам по себе ничего не запрещает. Он просто показывает, в какую сторону ехать. Зачем стоять и ждать, если он не красный?! А если его вовсе снять, то совсем непонятно, как быть на этом перекрестке. Он ведь из одного кругового превратится в несколько обычных, значит, кто-то и налево может умудриться сунуться, и тогда жди беды.

Но представитель МВД оказался в суде более убедительным и смог доказать, что эти изменения в ПДД вносились по поручению правительства России для улучшения пропускной способности перекрестков. И «чтобы не было путаницы». В итоге Верховный суд оставил все как есть. Едущий по кругу - главный, въезжающие на круг уступают ему дорогу.

КСТАТИ

В реальности существуют и круговые перекрестки с более сложной организацией движения. Например, с работающими светофорами. Там нужно руководствоваться уже не главенством едущих по кругу, а сигналами светофора.

А еще бывают схемы, где дополнительно обозначено, кто главный, а кто уступает: прямо знаки висят. В этих ситуациях тоже нужно ехать в соответствии с требованиями этих знаков.