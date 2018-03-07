2018-03-07T12:00:57+03:00
Общество

Американский дебют в Новомосковске

В Международном детском хоккейном турнире на Кубок компании «ЕвроХим» примут участие команды из 8 стран мира
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фото: Сергей БЛИНОВфото: Сергей БЛИНОВ
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В городе Новомосковск Тульской области прошла торжественная церемония жеребьёвки Международного детского хоккейного турнира на Кубок «ЕвроХима», в котором примут участие дети в возрасте 10-12 лет из 5 регионов России, а также Германии, Финляндии, Швейцарии, Бельгии, Эстонии и Литвы. Впервые за шестилетнюю историю соревнований, в турнире сыграет команда из США.

Турнир, неофициально называемый «детским чемпионатом мира», будет проходить с 25 по 30 мая в построенном компанией «ЕвроХим» в Новомосковске Ледовом дворце «Юбилейный». Американские дебютанты из города Олбани, штат Нью-Йорк, на групповом этапе соревнований встретятся с командой «Северсталь» из Череповца и финским клубом “Espoo Juniors”. В группе «В» хозяева турнира – новомосковская «Виктория» сыграют с бельгийским “Antwerpen Phantoms” и командой «Хаски» из Невинномысска, Ставропольский край, в группе «С» жребий свёл 3 зарубежные команды (“Jungadler Mannheim” из Германии, литовскую «Клайпеду» и “Leysin Sport Academy” из Швейцарии), а в группе «D» сразятся юные хоккеисты из эстонской «Нарвы» (Эстония), российских «Ямбурга» (Кингисепп, Ленинградская область) и «Севера» (Ковдор, Мурманская область).

Команды сыграют в группах между собой в один круг, а затем, начиная с четвертьфинала, победители будут определяться по системе плей-офф. Юные хоккеисты, признанные лучшими в своих игровых амплуа, будут удостоены специальных призов.

Международный детский хоккейный турнир на Кубок «ЕвроХима» – важная часть социальной политики устойчивого развития компании Андрея Мельниченко. Турнир был создан в 2013 году, изначально в нём участвовали команды из регионов присутствия компании «ЕвроХим», на сегодняшний день правила проведения турнира позволяют играть всем желающим детским командам из разных стран мира.

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