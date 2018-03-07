Российские звезды записали неофициальный гимн движения Putin Team

СЕГОДНЯ 13:00 2018-03-07T13:11:27+03:00

«Который год подряд мы идем на рекорд: команда растет и опыт растет», - поет Тимати

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7 марта в социальных сетях прошла премьера клипа «Путеводная звезда», созданного движением Putin Team. Звезды российской эстрады объединились под эгидой общественного движения, записали его гимн и представили видеоклип. Композиция стала результатом совместной работы продюсера Игоря Матвиенко, музыкантов Smash и Тимати.

- Это музыка со знаком плюс, песня, в которой говорится о том, что мы должны быть вместе. Поскольку вместе мы можем добиться большего», - отметил идейный вдохновитель гимна, создатель социального проекта «ЖИТЬ» Игорь Матвиенко.

«Сбить с курса легко если потерял смысл, - читает в клипе репер Тимати. - Один в поле не воин — это главная мысль. Который год подряд мы идем на рекорд: команда растет и опыт растет. Только вперед и это будет наш год!»

Песню «Путеводная звезда» также исполняют диджей Smash, Григорий Лепс, Дима Билан, Виктория Дайнеко, группа «А-Студио», Полина Гагарина, Александр Панайотов и Нюша. В клипе также снимаются телеведущая Юлия Барановская, шоумен Михаил Галустян, олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов и музыкальный продюсер ChinKong (Владимир Чиняев).

- Популярные, любимые миллионами людей российские артисты объединились и записали песню о том, как важно быть частью сильной команды, о том, что вместе мы можем преодолеть любые трудности - и о том, что вступить в эту команду никогда не поздно. Это не официальный гимн движения Putin Team, но он отлично иллюстрирует его основные ценности, — также отметили представители проекта «ЖИТЬ».