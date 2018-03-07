Треть мужчин в России покупает цветы только к 8 марта

СЕГОДНЯ 16:15 2018-03-07T16:39:24+03:00

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Ожидаемо, самым популярным знаком внимания к 8 марта стали цветы. Исследование Сбербанка о расходах россиян показывает: на букеты перед праздником тратят в 9 раз больше, чем в остальное время.

- При этом 30% мужчин покупают цветы только один раз в году: 7 или 8 марта, - рассказали «КП» в пресс-службе кредитной организации.

В среднем один букет обходится в 1,9 тыс. рублей. Это на 14% выше, чем в обычные дни.

Тут надо учесть, что Сбербанк может посчитать только траты, оплаченные банковской картой. Наличные платежи в исследование не попали. Поэтому пяток дежурных тюльпанов, купленный у метро за 300 рублей, статистикой не учитывается. Скорее всего, реальная средняя цена букета будет ниже.

На книги, купленные в подарок, в среднем тратили по 750 рублей. На косметику и парфюмерию – по 3 тысячи рублей. Средняя стоимость ювелирного украшения: 8,8 тысяч рублей.

«Цветы чаще других покупают мужчины с доходом от 15 до 60 тысяч рублей. Дарить одежду и технику предпочитают мужчины с доходом около 300 тысяч рублей, а ювелирные изделия – самый популярный вид подарков среди мужчин с доходом от 180 до 210 тысяч рублей», - говорится в исследовании.

Активнее других покупают подарки мужчины 25–55 лет – перед Женским днем количество их покупок увеличивается на 8-11%. Больше всего тратят мужчины 45-50 лет – их средний чек увеличивается на 21%.

Аксессуары чаще всего дарят в Кабардино-Балкарской республике и в Северной Осетии, книги – в Ивановской, Тамбовской областях и республике Мордовия, косметику и парфюмерию – в Пензенской, Рязанской областях, цветы – в Татарстане, а ювелирные украшения – в Новгородской и Мурманской областях.

РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ ПОДАРКОВ НА 8 МАРТА

- Цветы

- Косметика

- Парфюмерия

- Ювелирные украшения

- Книги

ГДЕ ЖЕНЩИНАМ ПОКУПАЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДАРКОВ

- Волгоградская область

- Северная Осетия

- Саратовская область

- Москва

- Республика Алтай

* В этих регионах траты в предпраздничные дни увеличиваются на 20–25%.