Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чечни - в эфире Радио «Комсомольская правда»: «Рамзан Кадыров соболезнует близким погибших и надеется, что есть выжившие…»

СЕГОДНЯ 17:10 2018-03-07T17:40:20+03:00

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- Алви Ахматович, мы эту горькую новость о том, что в Чеченской Республике упал вертолет, приняли близко к сердцу. Тем более, видите, это произошло на следующий день после того, как на базе Хмеймим потерпел катастрофу наш самолет… Примите наши сочувствия и соболезнования. И передайте наши сочувствия и соболезнования Рамзану Кадырову. Хотя, я понимаю, что это самолет пограничников…

- Хочу сказать в ответ на ваши слова, что пограничники и военные, работники правоохранительных органов являются самыми близкими для нас людьми. Рамзан Ахматович лично знаком со многими офицерами погрануправления. В своем соболезновании он подчеркнул, что это достойные люди, настоящие патриоты нашего Отечества, профессионалы высочайшего уровня.

И хочу отметить, что глава республики в первые же минуты, как стала поступать информация о катастрофе, распорядился, чтобы на место происшествия были выдвинуты все структуры спасательных ведомств, подразделений, включая и возможности министерства здравоохранения. В первую же очередь туда направлены службы, расположенные вблизи Итум-Калинского и Шатойского районов.

Прежде всего, Рамзан Кадыров отметил, что авария произошла в условиях очень сложного рельефа местности. Эти горы и эта территория, они и Рамзану Ахматовичу хорошо известны, он неоднократно там бывал с начальниками погрануправления и бывшим, и с ныне действующим. Там самые высокие горы Чеченской республики, эти гряды гор идут очень близко друг от друга - узкое ущелье и плохая погода, туман… Видимо, это тоже сказалось на случившемся. Хотя, никто не должен делать какие-то выводы, пока своего слова не скажут уполномоченные на то представители комиссии, занимающиеся подобными инцидентами.

Мы все глубоко переживаем и выражаем соболезнования. Рамзан Ахматович выразил… Сейчас, кто бы ни давал информацию, она носит предварительный характер - пока непосредственно на месте не будут сделаны выводы и уточнения по погибшим и пострадавшим. Мы очень надеемся на то, что будут выжившие. И надежда на это не теряется...

- Трое погибли, трое живых, судьба остальных четверых неизвестна – информация пока предварительная. И ее нужно воспринимать как предварительную?

- Да, именно так. Я это говорю не с целью опровергать кого-нибудь... Никто сейчас не может сказать, что нет выживших, и не может сказать, что все погибли. И все это уточняется.

Повторяюсь: мы очень хотим надеяться, что кто-то остался в живых. Да, хочу уточнить: идет информация про село Хилдехарой, но следует отметить, что это название бывшего населенного пункта. В настоящее время это пограничная зона и ни одной души там нет. Это место, где находятся старинные сторожевые и жилые башни, являющиеся памятниками истории.

- Спасибо огромное. Будем ждать и светлых новостей…

- Прошу дать еще секунду. Рамзан Ахматович в печатных СМИ озвучил свои соболезнования. Пользуясь случаем, что радио «Комсомольская правда» слушают и ваш сайт читают многие, хотел бы еще раз передать глубокие соболезнования Рамзана Кадырова семьям погибших. И пожелания скорейшего выздоровления, если (а мы на это надеемся!) будут выжившие.

Альви Каримов - о катастрофе вертолета в Чечне 00:00 00:00