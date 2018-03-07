2018-03-07T17:06:46+03:00
Политика

Грудинина не снимут с выборов, но избирателям расскажут о его зарубежных счетах

На участках повесят плакаты, на которых будет вся информация о состоянии бизнесмена
Роман ГОЛОВАНОВ
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В деле с зарубежными счетами кандидата в президенты Павла Грудинина наконец-то поставят жирную точку. Недавно журналисты раскопали, что у бизнесмена есть золото в швейцарских банках. Но снимать за это с выборов Грудинина не будут. На участках повесят специальные плакаты, которые расскажут, как врал «кандидат от народа».

- Мне бы хотелось, чтобы больше никаких спекуляций, инсинуаций по этому поводу не было. Мы отвечаем за каждое слово, у нас есть все необходимые документы, в том числе из налоговой. Поэтому отвергаю все спекуляции, которые, естественно, последуют, - заявила глава ЦИК Элла Памфилова. - Чтобы у наших избирателей не создавалось ощущения того, что незаслуженно, несправедливо, от страха или еще от чего-то одного из кандидатов просто так испугались, что дальше некуда. Давайте поставим жирную точку в отношении всех этих счетов кандидата Павла Николаевича Грудинина.

Однако эксперты уверены, что Грудинин не готов к выборам.

- Есть правила, единые для всех кандидатов, - рассказал «КП» депутат Госдумы Виталий Милонов. – Они просты, как Божий день: не имей зарубежных счетов и активов. Если ты их не исполняешь – грош тебе цена. Грудинин, когда подавал документы в ЦИК, принес расписку, что у него ничего нет заграницей. Он скрыл все это от людей. Значит, он обманщик. Мог бы сразу во всем признаться. Или же передать все своим партнерам. Но нет – он жадный, все оставил себе. Если ты начинаешь избирательную кампанию со лжи, выходит, ты новый Ельцин, помноженный на Гайдара. Вот от либералов он должен был идти на выборы, а не от коммунистов.

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