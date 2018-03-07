Радикалы угрозами вынудили певицу Ирину Билык признать Крым украинским и назвать Россию «страной-агрессором»

СЕГОДНЯ 18:26 2018-03-07T18:38:29+03:00

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Подобные ситуации уже давно стали чем-то будничным в незалежной. Устроить массовый агрессивный пикет, засыпать угрозами, вовсе сорвать то или иное выступление российских звезд украинским правым радикалам уже ничего не стоит. Особенно в Одессе или на Западной Украине. Никто не понесет никакой ответственности, правоохранители будут молча за всем наблюдать, молодчиков, все это устроивших, щедро похвалят в соцсетях и новостях.

Пикет у входа в концертный зал, в котором должен был состояться концерт.Фото: YouTube

Опальные Ани Лорак, Таисия Повалий, Анна Седокова и лругие пытаться давать выступления на своей родине давно не рискуют. Замороженный сегодня проект «Потап и Настя», к примеру, успешно совмещавший концерты в России и на Украине, в один прекрасный день также столкнулся с критикой в том числе за то, что поет на русском. Российские звезды, которым сначала потрепали нервы на границе, а затем выдворили и закрыли въезд в незалежную на несколько лет, в страшных снах видят свои гастроли на Украине. Запретили даже уважаемого в незалежной Басту, которого пускали в Киев до последнего. Что уж говорить о живущих десятки лет в России Лолите, Наташе Королевой и другим, родившихся на Украине артистам. Так вышло, что даже чтимая жителями всего постсоветского пространства София Ротару вынуждена отказаться от выступлений как в России, так и на собственной родине.

Востребованных населением страны лояльных властям артистов все меньше и меньше. Скоро так случится, что людей будет попросту некому развлекать.

Особенно после случая с Ириной Билык. Это произошло накануне, 6 марта 2018 года. 47-летняя украинская певица приехала с концертом во Львов. Выступить она должна была в театре оперы и балета. Но когда артистка уже готовилась выйти на сцену, а зрители вот-вот должны были начать заходить в театр, праворадикалы устроили у дверей пикет и заблокировали входы. Молодчики ворвались в гримерку к Ирине Билык и, угрожая сорвать концерт, вынудили ее отвечать перед телекамерой на вопросы о «российской агрессии» и принадлежности Крыма.

Народная артистка Украины певица Ирина Билык.Фото: YouTube

«Мой муж - гражданин России [известный стилист, друг Людмилы Гурченко Аслан Ахмадов], мой сын [Табриз Ахмадов] мог бы быть гражданином России, у него папа - русский. Мы решили, что наш сын - украинец. Я знаю точно, что мой муж - не агрессор. Он, как и тысячи россиян, сочувствует Украине. То, что вы одним словом хотите подписать всех артистов под один шаблон, это неправильно. Можно говорить только о том, что политика России агрессивна к Украине. Это неправильно и мы это осуждаем. Но в чем виноваты миллионы россиян, в том числе и мои родственники, которые там живут? Я не считаю, что простые люди, которые там живут, агрессоры. Так, политика России и ее политической элиты по Украине агрессивна. Так, Крым должен быть наш!» - сказала на камеру женщина.

Ирине Билык угрожали сорвать концерт во Львове.Националисты ворвались в гримерку к певице и вынудили ее отвечать перед телекамерой на вопросы о принадлежности Крыма.

Дело в том, что эта певица, не настолько известная и популярная в России, нежели на своей родине, давно и плотно дружит и выступает с российскими артистами. Два с половиной года назад Ирине устроили настоящий скандал из-за снимка с Киркоровым в Крыму. Ей даже грозили 15 сутками ареста. И плевать люди хотели на то, что у Билык муж-россиянин и певица индифферентна к политике.

В итоге концерт певицы во Львове состоялся. Она выложила записи в соцсети, не упомянув то, что произошло до выступления.

bilyk_iryna Видео с концерта Ирины Билык

Те, кто ворвался к ней в гримерку и угрожал сорвать концерт, также выложили запись признания Крыма и «российской агрессии» в сеть. Украинские пользователи окрестили произошедшее «перемогой». Ролик тут же радостно попал во все незалежные новости.

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Этот некрасивый скандал начался еще на конкурсе «Детская Новая Волна». После концерта Филипп Киркоров и Игорь Крутой случайно встретили в кафе украинскую певицу Ирину Билык, автора многих хитов короля эстрады («Снег», «Мне не жаль» и пр.). Филипп Киркоров выложил совместное фото с Крутым и Билык у себя в Инстаграме. И понеслось... (подробности)