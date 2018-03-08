В чем сила, сестра: У Самбурской - в характере, у Лолиты - в отсутствии комплексов, у Волчек - в служении театру

СЕГОДНЯ 01:12 2018-03-07T17:50:38+03:00

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Евгения Добровольская - подвиг материнства

На счету одной из ведущих актрис МХТ им. Чехова около 90 ролей в теле- и кинопроектах за 35-летнюю карьеру. При этом Евгения Добровольская - одна из самых многодетных актрис стран, что для женщин ее профессии во все времена было достаточно редким явлением. Сколько тех, кто боялись, что дети помешают карьере, а сколько тех, кто ради детей ушел из театра или кино. А Евгении удается без отрыва от работы ей удается воспитывать четверых детей, не полагаясь на помощь и поддержку их отцов - ну чем не женский подвиг! «Я всегда рассчитываю только на себя. И никогда не настаивала, чтобы моими детьми занимались их папы. Никто из мужчин никогда не просил меня родить сына или дочь! Появление на свет всех четверых - это мое решение. Рожать для себя может только сильная женщина. Но не надо брать с меня пример», - говорит Евгения Добровольска. 31 год назад она родила первенца Степана от актера Вячеслава Баранова. С отцом ребенка она развелась через год после свадьбы. Вторым мужем

Добровольской стал актер Михаил Ефремов. У них родился сын Николай (26 лет). Брак с Ефремовым продлился 7 лет. Третьего сына Яна (15 лет) актриса родила от актера Ярослава Бойко в 2002 году, в чем неожиданно призналась около 10 лет назад. Сегодня Евгения замужем за кинооператором Дмитрия Мананникова, с которым воспитывают 8-летнюю дочь Анастасию.

Настасья Самбурская - рассчитывай только на себя

Ей всего 31 год, а успеху актрисы завидуют миллионы не менее талантливых и эффектных. Настасья Самбурская востребована в кино, на телевидении, она играет в театре и даже поет, а в социальных сетях у нее почти 10 миллионов фанатов. Но до всероссийской популярности у нее была другая жизнь. И звали ее Анастасия Алексеевна Терехова. Она родилась в небольшом городке Саратовской области в бедной неполной семье, которую покинула после окончания 9 класса. В Москве будущая актриса перебивалась подработкой официанткой, диспетчером в такси и гримером. Поступила в Школу-студию МХАТ, но через полгода ее отчисли за «хамское поведение». Актрисой она все-таки стала в ГИТИСе, а прославилась после роли в «Универе». Настасья сделала себя сама. За это ее любят и уважают. Ей не помогали влиятельные родители или спонсоры. Самбурскую ценят за ее грубоватый юмор, постоянное стремление к самосовершенствованию, прямолинейность и нежелание всем угождать. Ее любимая фраза - высказывание Фаины Раневской: «Женщины-это не слабый пол. Слабый пол - это гнилые доски».

samburskaya Добрый день, дорогие други!

Лолита Милявская - борьба за свои права

54-летняя Лолита не устает восхищать не только своего молодого и красивого мужа (43-летний теннисист Дмитрий Иванов в браке с Лолитой восьмой год), но и тысячи поклонников, а особенно поклонниц. У Лолиты Милявской многие учатся уверенности в себе. «Женщина без комплексов» - название программы, которую вела певица на ТВ, полностью соответствует образу Лолиты. Ей плевать на лишние килограммы - они не мешают ей надевать облегающие туалеты. А в умении публично отстаивать свои права Лолите нет конкурентов. Пять лет назад певица пошла войной на собственное ТСЖ и суды с комунальщиками выиграла. А еще певица сделала то, о чем мечтают, наверное, все россияне — отказалась платить за капитальный ремонт ее дома, который планируется в середине XXI века. И это при том, что звезды, как известно, люди довольно обеспеченные. Но при чем здесь справедливость? «Нет сильных мужчин и сильных женщин. Я имею право быть сильной, я имею право плакать. Я свободная. Сила и слабость в открытости. Я всегда говорю то, что думаю», - утверждает Лолита.

lolitamilyavskaya На телеканалах Голубой огонёк есть, а в Инстаграме-нет! Где справедливость?

Эвелина Бледанс - борьба за особенных детей

У 48-летней актрисы тысячи поклонниц. Эвелина Бледанс вдохновляет матерей детишек с особенностями развития борьбой за их права. В 2012 году актриса родила своему третьему мужу Александру Семину сына. О том, что у малыша синдром Дауна, артистка узнала на 14 неделе беременности, но ,несмотря на уговоры врачей, решилась рожать и воспитывать ребенка. Мальчика назвали Семеном. Эвелина и ее супруг не только публично рассказали о своей истории, но и стали бороться за права таких детей. «Солнечные дети» – изгои только у нас в стране, а на Западе они ведут нормальную жизнь, ходят в обычные детские сады и школы, общаются со сверстниками», - говорит Эвелина. Ее ребенок постоянно с ней, он включен в жизнь матери, отца и их окружения. «Моя фамилия на слуху, и я могу пробивать какие-то стены. Дай бог, чтобы это принесло пользу таким детишкам!», - говорит Бледанс.

bledans Чтобы завоевать благоволение, нужны благодеяния: твори добро направо и налево, не скупись на благие слова и еще лучше дела люби, дабы быть любимым" (Г.Бальтасар).

Галина Волчек - служение театру

Галина ВолчекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ее заслуженно называют «Железной леди» отечественного театра. Галина Борисовна режиссирует постановки в родном «Современнике» 45 лет и 30 лет руководит им бессменно. Галина Волчек остается блистательным худруком, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Несколько лет назад оперировалась у того же хирурга, который ставил на ноги Евгения Плющенко, но уже несколько лет уважаемый театральный деятель вынуждена передвигаться в инвалидном кресле из-за проблем с позвоночником. В 2017-м году Галина Волчек получила абсолюно заслуженное звание «Героя Труда». Несмотря на очевидность, сама Галина Борисовна сильной женщиной себя не считает: « Я всякая. От природы я, по-видимому, человек не сильный, даже слабый. Но обстоятельства, жизнь, профессия актера и в особенности режиссера в какие-то моменты заставляли меня быть сильной», - признается она.