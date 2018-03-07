Тарзан поздравил женщин с 8 марта провокационным фото
47-летний сексапильный стриптизер и актер знает как свести с ума любую женщину. Такой красавчик 15 лет назад достался популярной певице Наташе Королевой, не менее страстной и эффектной артистке.
И такой мужчина не может забыть о главном женском празднике. Тарзан, как и весь мужской пол, в нетерпении. Сергей Глушко решил не только напомнить о том, что завтра 8 марта, но и поддержать мужчин образно с помощью… женских ягодиц.
- Мужчины! Крепитесь! Завтра великий день! Но мы ведь на то и мужчины, чтобы взваливать на свои плечи ВОТ ЭТО ВСЕ!
Кажется, взваленная на плечи Тарзана часть теле не принадлежит его 44-летней супруге, имеющей более пышные формы.
Что думает об этом снимке сама Наташа, остается только догадываться.
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