2018-03-07T19:37:49+03:00
Звезды

Тарзан поздравил женщин с 8 марта провокационным фото

Муж Наташи Королевой своеобразно призвал мужчин "крепиться" [фото]
Петр СИМОНОВ
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Тарзан своеобразно поздравил дам с праздникомТарзан своеобразно поздравил дам с праздникомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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47-летний сексапильный стриптизер и актер знает как свести с ума любую женщину. Такой красавчик 15 лет назад достался популярной певице Наташе Королевой, не менее страстной и эффектной артистке.

И такой мужчина не может забыть о главном женском празднике. Тарзан, как и весь мужской пол, в нетерпении. Сергей Глушко решил не только напомнить о том, что завтра 8 марта, но и поддержать мужчин образно с помощью… женских ягодиц.

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Мужчины! Крепитесь! Завтра великий день! Но мы ведь на то и мужчины ,чтобы взваливать на свои плечи ВОТ ЭТО ВСЕ! #тарзан#8марта
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- Мужчины! Крепитесь! Завтра великий день! Но мы ведь на то и мужчины, чтобы взваливать на свои плечи ВОТ ЭТО ВСЕ!

Кажется, взваленная на плечи Тарзана часть теле не принадлежит его 44-летней супруге, имеющей более пышные формы.

Что думает об этом снимке сама Наташа, остается только догадываться.

natellanatellanatellanatella
Спасибо за уютный свитшот Алиса в стране чудес талантливого художника ,дизайнера @Chrisdiart , сегодня старт распродаж и много красивого можно приобрести к празднику!!! #авторадио #хит#дедмороз #новыйгод #наташакоролева
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