Нина хочет пойти в школу и научиться танцевать - но без операции у нее могут отказать ноги

СЕГОДНЯ 01:05 2018-03-08T01:09:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Письмо от мамы:

Здравствуйте, уважаемые благотворители!

9 сентября 2012 года родилась моя вторая дочка — Нина. Беременность была спокойной, без осложнений, но ребенок родился с шишкой на пояснице размером примерно с половину яйца... Врачи сказали, что это спинномозговая грыжа, наполненная жидкостью. И если ее задеть и случайно порвать, произойдет мгновенная смерть. Поэтому нужна срочная операция. Но последствия могут быть какими угодно — от гидроцефалии и недержания до полной потери чувствительности в ногах. Я постоянно молилась и ждала свою дочку после операции любой, лишь бы живой.

И случилось чудо! Операцию Ниночке сделали в Люберецкой городской больнице, когда ей был всего месяц. Сейчас моей доченьке 5 лет. Недержания и гидроцефалии нет — это настоящее счастье! Хотя я долгое время не могла приучить дочку к горшку и сильно нервничала. На обследовании в больнице им. Сперанского выяснилось, что у нее нейрогенный мочевой пузырь, то есть моча застаивается, и в анализах всегда повышенное число бактерий и лейкоцитов. Сопутствующие заболевания: вторичный хронический пиелонефрит и рефлюкс 1 степени. Есть проблемы с кишечником.

Девочка растет веселой и очень общительной, любит играть в прятки, смотреть мультики и гулять Фото: Фонд World Vita

Несмотря на это девочка растет веселой и очень общительной, любит играть в прятки, смотреть мультики и гулять. В садик мы не ходим, но дочка посещает кружки рукоделия и пения. Очень хочет научиться танцевать, но пока это только мечта. Ниночка кажется совершенно здоровым ребенком, и только иногда у нее болит спинка и немного подворачивается правая ступня.

Осенью 2017 года мы сделали МРТ. Диагноз шокировал: липома и фиксированный спинной мозг (ФСМ). Именно поэтому у Нины подворачивается ступня. А если не провести срочную операцию, дальше может быть только хуже, причем непредсказуемо: от сколиоза до полного отказа ног. И тогда моя дочь станет инвалидом!

Мы узнали, что профессор Шимон Рохкинд в Израиле уже много лет успешно проводит подобные операции. Мы съездили к нему на консультацию, когда он приезжал в Краснодар. И профессор готов взяться за наше лечение, говорит даже, что возможно полное восстановление работы тазовых органов. Стоимость операции 51 189 USD! Для нас эта сумма совершенно неподъемная...

Дорогие благотворители, помогите нам, пожалуйста! Ниночка очень хочет танцевать!

С уважением, мама Нины

Нина очень хочет научиться танцевать, но пока это только мечта Фото: Фонд World Vita

ДИАГНОЗ

Фиксированный спинной мозг (ФСМ) — редкая патология, которая характеризуется ограничением подвижности спинного мозга в позвоночном канале. Заболевание имеет врожденный характер или связано с посттравматическими и поствоспалительными рубцово-пролиферативными изменениями.

ВАЖНО

Как помочь Нине

ОТ РЕДАКЦИИ

В здоровое будущее Нины Слепенковой и других детей, которым необходима ваша помощь, очень верят в благотворительном фонде помощи детям World Vita. Именно там собирают деньги для детишек, чтобы отправить их на срочные операции. Все финансовые потоки совершенно открыты и каждый из благотворителей, будь он анонимом или отправившим пожертвование от своего имени, может увидеть, как деньги поступили на счет ребенка. И понять, сколько еще не хватает для срочной помощи. Там же, на сайте фонда, можно увидеть фотографии детей, их истории и счета, выставленные клиниками. И, конечно, отчеты по проведенным операциям, которые предоставляют родители. Все максимально открыто и предельно честно.

Всю информацию можно найти на сайте WorldVita.ru