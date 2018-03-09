Помогите Мите засмеяться: Шестимесячному мальчику нужна срочная операция на открытом сердце

СЕГОДНЯ 01:05 2018-03-09T01:09:59+03:00

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Письмо мамы

Здравствуйте, дорогие благотворители!

Мы с мужем давно хотели детей, и в тот момент, когда уже совсем было отчаялись, я забеременела.

Беременность протекала легко, я чувствовала себя прекрасно, анализы были отличными. О том, что у сына Тетрада Фалло, один из самых сложных комплексных пороков сердца, мы узнали на 34-й неделе. Это стало неожиданным и страшным ударом.

Мы с мужем решили, что, для того чтобы сын жил, мы сделаем все возможное. Времени до родов оставалось крайне мало. В нашем городе специализированной кардиологической клиники нет.

Рожать мы поехали за тысячу километров, в Калининград, в одну из немногих клиник нашей страны, где сына готовы были в случае необходимости прооперировать. Роды были непростыми, Диму забрали в реанимацию.

Когда Мите исполнилось два месяца, я стала отправлять письма с результатами наших обследований российским и зарубежным детским кардиохирургам. Деток с нашим диагнозом оперируют у нас в стране, но, к сожалению, процент смертности в реанимационный период после операции высок. Один из кардиохирургов посоветовал обратиться в клинику «Асклепиос», где этот процент равен нулю. Операцию нужно провести как можно скорее. Мы отправили результаты наших обследований в клинику «Асклепиос» и получили ответ от профессора Асфура, он готов провести операцию в ближайшее время.

Сейчас Мите шесть месяцев, из-за своей болезни он быстро устает. Ему становится тяжело дышать, его подбородок и губы синеют...

В сердечке у Димки несколько пороков: дефект межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной перегородки, стеноз (сужение) легочной артерии. Операция по их исправлению сложная, на открытом сердце, поэтому сумма счета большая: 39 300 EUR. Мы обычная российская семья, я по образованию педагог, муж автомеханик, самим нам не справиться.

Мы очень хотим, чтобы наш сын жил, рос и развивался, ничем не отличаясь от здоровых детишек. Но нам нужна ваша помощь! Пожалуйста, помогите нам!

С уважением, мама Димы

ДИАГНОЗ

✔ Тетрада Фалло -- сочетанная врожденная аномалия сердца, характеризующаяся стенозом выводного тракта правого желудочка, дефектом межжелудочковой перегородки, декстропозицией аорты и гипертрофией миокарда правого желудочка. Тетрада Фалло проявляется цианозом, задержкой развития, одышкой, головокружением и обмороками.

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