Общественная палата: Запад завозит в Россию черный нал для протестных митингов после выборов

7 Март 20:10 2018-03-08T00:50:32+03:00

Последние два года власти США чуть ли не ежедневно заявляют о «влиянии Кремля» на итоги всеобщих голосований в разных странах. Фото: REUTERS

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Последние два года власти США чуть ли не ежедневно заявляют о «влиянии Кремля» на итоги всеобщих голосований в разных странах - сперва в самих США (мол, «избрали» Трампа), а теперь и в Германии, Италии (и там и там - небывалый успех партий, которые настроены на восстановление отношений с нашей страной).

Правда, некоторые западные эксперты скромно указывают, что проблема все-таки не внешняя, а внутренняя - перестал простой избиратель верить собственным элитам. Ну да кто ж этих экспертов услышит? Конечно же, все дело в России, подрывающей западную демократию. Это чуть ли не ежедневно главная тема во всех основных СМИ Запада. Доказательства? Госдеп США на полном серьезе их вам приведет, вот вам их последнее официальное заключение: «интернет-тролли из Петербурга на последних президентских выборах в США разместили 13 рекламных объявлений на фейсбуке в поддержку Трампа». Нет, вы не ослышались, не 13 тысяч, а 13 штук. И вот так убедили чуть ли не пололину населения Америки выбрать Дональда Трампа...

И вот сейчас ситуация зеркально повторяется. Правда, есть разница. В России 18 марта пройдут президентские выборы. Думаете, США и Евросоюз смотрят на наше демократическое волеизъявление просто затаив дыхание? Вовсе нет. Идет очень четкая и продуманная работа по вмешательству в то, что Запад всегда считал венцом демократии - свободные выборы. В этом уверены участники заседания Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, которое прошло сегодня в Общественной палате.

- Посмотрите на доклад Атлантического совета (аналитического центра, готовящего внешнюю доктрину США. - Ред.) от 2015 года. Там прямо сказано: власть президента России держится на поддержке народа, - выступал эксперт Комиссии, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. - По сути, американцы сами признали, что единственная возможность сменить власть в налей стране - это «цветная революция».

- По заслуживающим доверия данным, во все федеральные округа России из-за рубежа поступают наличные средства. Как вы думаете - для чего? Чтобы в нужный момент после выборов «сами собой» начались протесты, - говорит председатель Комиссии, член Совета Федерации Андрей Климов. - Каналы этого «серого нала» рекламировать не буду - кому надо, в курсе.

Но как же ведется информационная война? Неужто госдеп антиправительственную рекламу в российских СМИ и соцсетях размещает? Конечно, нет, все делается куда тоньше. Эксперты говорят о «мозаичных технологиях» — когда человек уверен, будто некая идея пришла к нему сама.

- Я сам когда-то был депутатом-одномандатником и столкнулся с черными технологиями конкурентов, - продолжает сенатор Климов. - В квартиры моих потенциальных избирателей стучались какие-то личности и требовали… поддержать меня - Климова. У людей, конечно, возникала отторжение, потому что им кого-то навязывали. Сейчас происходит то же самое. Мне на местах жалуются: к нам уже десять раз приходили, звали голосовать. Достало, уже никакого желания нет… Тогда я звоню в территориальную избирательную комиссию, оказалось, это не от них. От кого тогда? Догадайтесь сами. Другая технология - перевод протестов в нужное кукловодам русло. В стране много реальных проблем: экология, бездействие местных властей, ЖКХ… Но вполне справедливый протест людей превращают в «антикремлевский митинг». Кому это выгодно - ответ очевиден.

Еще в 2014 году Конгресс США принял закон «О предотвращении агрессии со стороны России». Где в разделе под номером «два» прямо прописана задача: «Улучшение демократических институтов в РФ» (надо полагать, по образцу Ливии или Сирии). Так что попытки вмешательства в наши выборы точно будут, и защищаться надо.

Из истории вопроса

Ярослав Левин, кандидат исторических наук: «Оранжевая революция» — инструмент не новый

С началом холодной войны Вашингтон вовсю принялся смещать «неугодные» режимы по всему миру. Такие способы непрямого влияния оказались куда проще и безопаснее, чем, скажем, военная интервенция. Вот самые яркие примеры:

Иран, 1953. На беду древней монархии, в ней (вернее, из-под ней) прямо-таки фонтанировало чёрное золото. В 1951 году новый премьер-министр Мохаммед Моссадык национализировал нефтедобывающие предприятия — и вообще проводил реформы, направленные на укрепление страны. А ещё пытался сблизиться с СССР. В 1953 году ЦРУ направило $1 млн на устранение «неправильного» премьера. Вспыхнули массовые беспорядки, Моссадыка свергли. Следующий глава государства всё понял правильно и нефтяные концессии пересмотрел. По новому варианту американские компании получили до 40% месторождений.

Гватемала, 1954. Повод для недовольства госдепа — очень знакомый. Президент Хакомбо Арбенс национализировал фруктовые плантации, принадлежавшие американской корпорации «United Fruit». Вдобавок, начал дрейфовать к соцлагерю и осудил участие Штатов в Корейской войне. Гнев «американских богов» был страшен: началось дипломатическое давление, подготовка на территории соседней Никарагуа «антикоммунистических отрядов оппозиции», заброска в страну оружия; ЦРУ с помощью своих установок стало глушить государственную радиостанцию Гватемалы и вбрасывать в эфир дезинформацию. В итоге — переворот и свержение Арбенса.

Конго, 1961. У недавно освободившийся от колониального гнёта республики был столь же молодой премьер — Патрис Лумумба. Идеи у 35-летнего политика были весьма своеобразные: сочетание панафриканизма и социализма. К тому же он и стихи писал. Западу всё это (кроме, пожалуй, стихов) сильно не нравилось, в 1960 году президент США Дуйат Эйзенхауэр дал добро на устранение конголезца. В стране «неожиданно» началась гражданская волна, Лумумба попал в руки политических противников и был жестоко убит.

Индонезия, 1965. Президент Сукарно попытался сблизиться с Советским Союзом, а ещё в Стране тысячи островов… правильно, нашли нефть. В итоге его попытались свергнуть военные — но неудачно. Тогда, как показывают документы ЦРУ, с высшими чинами армии началась ещё более активная работа. И они всё-таки смогли сместить Сукарно со второй попытки.

И ладно бы — всё это осталось в далёком прошлом. Но нет.

Грузия, 2003. Страной Сакартвело к тому моменту руководил стопроцентно проамериканский Эдуард Шеварнадзе. Но парламентские выборы-2003, по мнению Запада и местной либеральной оппозиции, прошли с нарушениями. Начались массовые молодёжные митинги. Шеварнадзе подал в отставку, а к власти пришёл ещё более проамериканский «молодой демократический президент» Михаил Саакашвили, обещавший быстрое решение всех проблем, включая абхазскую и юго-осетинскую… впрочем, это уже совсем другая история.

Украина, 2004 и 2014. О вмешательстве заокеанский друзей на первом и втором майдане написаны целые тома. Схема прежняя: активисты с красивыми лицами выходят на улицу, разбивают на главной площади палаточный городок — и всё это при мощнейшей «артподдержке» со стороны СМИ и западных дипломатов. Интернет-активисты даже создали список с доказательствами поддержки американцами второго майдана — задокументированных фактов-эпизодов насчитывается 83.