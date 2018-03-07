В Москве начался отсчет 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу-2018

7 Март 21:03 2018-03-07T21:03:29+03:00

В празднике приняли участие шесть тысяч волонтеров, которым предстоит помогать организаторам и болельщикам во время спортивного праздника

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В Москве запущен отсчет времени до главного спортивного события 2018 года - Чемпионата мира по футболу. Праздник прошел 6 марта на главном катке страны ВДНХ, а гостями его стали шесть тысяч городских волонтеров. Во время мундиаля этим ребятам предстоит изо дня в день помогать болельщикам со всего мира ориентироваться в российской столице, дарить им праздничное настроение.

Флешмоб, организованный добровольцами, и дал старт отсчету времени до первого матча ЧМ. А после этого над участниками развернулись масштабные полотна с символикой ЧМ-2018 и волонтерского движения Москвы. Волонтеров ждали праздничный концерт, конкурсы на льду и розыгрыши призов, одним из которых стал Официальный Мяч ЧМ-2018.

С приближением спортивного праздника москвичей поздравили председатель Комитета общественных связей города Москвы Александра Александрова, руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, общественный деятель, Посол Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Яна Чурикова, трехкратная олимпийская чемпионка, Посол Москвы на ЧМ-2018 Мария Киселева.

В торжественной церемонии приняли участие Александра Александрова, Николай Гуляев, Яна Чурикова и Мария КиселеваФото: предоставлено организаторами

- Осталось сто дней до главного события этого лета. Сейчас мороз, но, как мне кажется, горячие сердца волонтеров способны растопить любой лед. Это молодые, активные, энергичные люди. Не сомневаюсь, что они покажут гостям чемпионата любимую нами столицу с самой лучшей стороны, - отметила Александра Александрова.

Кстати, незадолго до этого городские волонтеры ЧМ начали свое обучение. За оставшиеся дни ребятам предстоит немалому научиться: от правил оказания первой медицинской помощи до экскурса в историю Москвы.

- Волонтеры – это лицо Чемпионата мира. От них зависит то, какие впечатления о Москве и России останутся в памяти болельщиков со всего света. Наша общая задача показать высокий уровень гостеприимства, создать самые благоприятные условия для комфорта гостей. Уже сейчас мы сделали все необходимое для приема Чемпионата мира в Москве: полностью реконструирован стадион «Лужники», стадион «Спартак» принимает матчи различных турниров, полностью готов гостиничный фонд, который насчитывает более 1300 средств размещения. Мы создаем новые парки и комфортные пешеходные улицы, совершенствуем транспортную инфраструктуру, – рассказал Николай Гуляев.

В центре внимания - волонтеры, которым предстоит без устали помогать болельщикам и организаторам мундиаляФото: предоставлено организаторами

На празднике также был представлен новый Посол Москвы, города-организатора Чемпионата мира. Им стала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Отметим, что организаторами праздника выступили Департамент спорта и туризма города Москвы, Комитет общественных связей города Москвы, ГБУ города Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер».