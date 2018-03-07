Четырехсотлетнюю нефритовую заколку из Китая впервые показали в Сочи

7 Март 21:05 2018-03-08T06:32:57+03:00

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Мы уже писали о том, что в этом году Зимний фестиваль Искусств Юрия Башмета учинил эксперимент. Журналисты КП стали ведущими мастер-классов по журналистике. Лучшие рецензии молодых авторов на события фестиваля мы публикуем на нашем сайте. Из предыдущих материалов мы узнали о том, что сочинцы любят опаздывать и дарить цветы. Очередная статья молодой участницы мастер-класса посвящена китайской опере. "Легенда о нефритовой заколке" стала одним из самых ярких событий фестиваля. Прямо скажем, увиденное и услышанное было крайне непривычно для уха и глаза европейца.

Восточная атмосфера, приятный аромат, растворившийся по всему залу. Вопросительные глаза зрителей, пытающиеся угадать: что же есть пекинская опера и с чем её едят? Перед началом куньшанского шедевра, являющегося разновидностью китайской классической музыки «Легенда о нефритовой заколке» Шао Тьян, играющая роль Чэнь Мяочан, рассказала гостям о значимости легенды для китайской культуры и о "современной" Куньшанской опере, отметившей четыреста лет.

Началось всё с приятной протяжной ноты героини, напоминающий писк ребёнка. Конечно, у тех, кто далёк от культуры востока, на лице появились улыбки, но за, казалось бы, забавной подачей кроется загадка.. Актёры профессионально выполняли свою работу, доводя до совершенства даже самые незаметные жесты. Игра сопровождалась оркестром, а также воспроизводилась и фоновая музыка, так искусно вписывающаяся в картину. Диалог между актёрами происходил на родном языке, а зрителю приходилось отвлекаться на субтитры, экран с которыми располагался над актёрами. Ведь это зрелище, которое нужно чувствовать, довериться ему, а не отвлекаться... Однако не каждый смог разглядеть за яркими костюмами и забавной речью волшебство, которым наполнена картина. Зал редел. Опера закончилась. У кого-то светились глаза, а кто-то так и ушёл, не разгадав легенду о нефритовой заколке.

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