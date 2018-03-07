Братья Березуцкие завершили свою карьеру в сборной России по футболу

7 Март 21:55 2018-03-07T22:05:38+03:00

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Во вторник, 7 марта, было официально объявлено, что два ключевых защитника московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие не будут больше играть в сборной России. Они официально завершили свои выступления в главной команде страны. Свои первые поединки в сборной они провели в начале 2003 года - 15 лет назад.

В последнее время сразу два защитника сборной России, Виктор Васин и Георгий Джикия, получили травмы и их участие в грядущем летом чемпионате мира по футболу пока что под вопросом. На этом фоне возникли разговоры о том, что, может быть вернуть братьев Березуцких в строй. Поскольку они с начала прошлого года официально находятся в состоянии "приостановленной" карьеры в сборной России, о чем уже говорили с главным тренером нашей команды Станиславом Черчесовым. Теперь же разговор закрыт.

- Василий и Алексей Березуцкие официально объявили о завершении карьеры в сборной России. Братья, спасибо вам за всё! - говорится в официальном Твиттере сборной России по футболу.

Василий Березуцкий сыграл за сборную России 101 матч, забив 5 голов. На счету его брата-близнеца Алексея Березуцкого - 58 поединков в футболе сборной России. Оба футболиста - бронзовые призеры чемпионата Европы по футболу 2008 года.