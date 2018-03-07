2018-03-07T22:05:38+03:00
Спорт

Братья Березуцкие завершили свою карьеру в сборной России по футболу

Защитники столичного ЦСКА больше не будут играть за главную команду страны даже ради ЧМ-2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Братья Березуцкие больше не будут играть за сборную России по футболу.Братья Березуцкие больше не будут играть за сборную России по футболу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во вторник, 7 марта, было официально объявлено, что два ключевых защитника московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие не будут больше играть в сборной России. Они официально завершили свои выступления в главной команде страны. Свои первые поединки в сборной они провели в начале 2003 года - 15 лет назад.

В последнее время сразу два защитника сборной России, Виктор Васин и Георгий Джикия, получили травмы и их участие в грядущем летом чемпионате мира по футболу пока что под вопросом. На этом фоне возникли разговоры о том, что, может быть вернуть братьев Березуцких в строй. Поскольку они с начала прошлого года официально находятся в состоянии "приостановленной" карьеры в сборной России, о чем уже говорили с главным тренером нашей команды Станиславом Черчесовым. Теперь же разговор закрыт.

- Василий и Алексей Березуцкие официально объявили о завершении карьеры в сборной России. Братья, спасибо вам за всё! - говорится в официальном Твиттере сборной России по футболу.

Василий Березуцкий сыграл за сборную России 101 матч, забив 5 голов. На счету его брата-близнеца Алексея Березуцкого - 58 поединков в футболе сборной России. Оба футболиста - бронзовые призеры чемпионата Европы по футболу 2008 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Евгения Медведева: Еще на Марс слетаю!
Женя - человек удивительно солнечный. Даже на самый каверзный вопрос отвечает с улыбкой. И олимпийское «серебро» в личном первенстве не считает трагедией, поплакала чуть-чуть в Корее, и хватит. На будущее ведь столько планов [Союзное вече]
Новости 24
Полиция назвала отравление Скрипаля покушением на убийство
Посольство РФ о заявлениях Хезер Науэрт: в Госдепе что-то сломалось
В Париже подсветку Эйфелевой башни изменили в поддержку прав женщин
В США отменили более трех тысяч авиарейсов из-за снежной бури
Погода в Москве на 8 марта 2018 года: в Международный женский день в столице выглянет солнце
Каир одобрил создание совместной с Россией промзоны на Суэцком канале
Германия готова ответить США на введение пошлин вместе с ЕС
Киев начал опись и арест имущества «Газпрома» на Украине
Венская полиция задержала мужчину, нападавшего на прохожих с ножом
Американский генерал объявил о крупных учениях НАТО у границ России
Пентагон признал неспособность ПРО США противостоять России и Китаю
СМИ: Скрипаль, его дочь и полицейский находятся в коме