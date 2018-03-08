2018-03-08T18:28:52+03:00
Происшествия

CК России вычислил братьев, которые изнасиловали и убили студентку

Потребовалось два года генетических экспертиз, чтобы найти душегубов
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В СК России отметили, что в ходе допросов братья признали свою винуВ СК России отметили, что в ходе допросов братья признали свою винуФото: Следственный комитет России
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Два года потребовалось следователям СК России, чтобы раскрыть зверское убийство 19-летней девушки. Нападение произошло вечером 22 апреля 2016 года в лесном массиве Обнинска Калужской области. Утром прохожие обнаружили тело 19-летней студентки, которую сначала изнасиловали, а затем убили.

Раскрыть преступление по "горячим следам" не удалось, и оно было передано в центральный аппарат СК России, а ход его расследования поставлен на контроль Председателем СК России.

"В течение двух лет следователи Главного следственного управления СК России совместно с оперативными сотрудниками проводили масштабную аналитическую и оперативно-розыскную работу. Анализировался весь массив транспортных средств, попавших в камеры видеонаблюдения в районе совершения преступления и прилегающих к нему. Наряду с этим экспертные учреждения СК и других ведомств проводили многочисленные генотипоскопические экспертизы, сравнивая биологические образцы с места происшествия с образцами лиц, которые могли быть причастны к преступлению", - рассказала о ходе расследования официальный представитель СК России Светлана Петренко.

На второй год результаты этой работы дали результат. Следователи установили, что к совершению преступления причастны два брата – местные жители.

"Экспертизами установлено, что именно задержанные совершили разбойное нападение на возвращавшуюся в общежитие студентку, ее изнасилование и жестокое убийство", - отметила Петренко.

В СК России отметили, что в ходе допросов братья признали свою вину и дали показания по обстоятельствам совершенного преступления.

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