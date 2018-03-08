10 тысяч человек пришли в Италии на похороны футболиста Давиде Астори

СЕГОДНЯ 20:25 2018-03-08T20:27:34+03:00

Тысячи человек пришли на церемонию прощания с Давиде Астори. Фото: REUTERS

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В четверг, 8 марта, в итальянском городе Флоренция прошла церемония прощания с футболистом сборной Италии Давиде Астори. Он ушел из жизни 4 марта во сне из-за достаточно редкого заболевания брадиаритмии. Проститься с игроком пришли более 10 тысяч человек.

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли.Фото: REUTERS

В январе футболисту исполнился 31 год, но тем не менее Астори уже был игроком сборной Италии по футболу. И на церемонию прощания пришли немало игроков национальной команды и лучшие игроки туринского "Ювентуса", который накануне выиграл в Лиге Чемпионов у "Тоттенхэма" и прошел в четвертьфинал турнира.

На церемонию прощания с Астори приехал вратарь сборной Италии и "Ювентуса" Буффон.Фото: REUTERS

Во Флоренцию приехали представители всех клубов Серии А, футболисты "Фиорентины" в полном составе. Полузащитник "фиалок" Милан Бадель произнес траурную речь:

Фанаты "Фиорентины" на церемонии прощания с Астори.Фото: REUTERS

- Ты не был похож на всех остальных. Тебе удавалось говорить со всеми нами, показывать нам путь. Ты всегда говорил с открытым сердцем, мотивировал самых молодых и более опытных. По утрам ты был первым, кто включал свет в кабинете физиотерапевта. Ты свет для всех нас. Спасибо, Давиде!

В числе тех, кто приехал на похороны, были Джанулиджи Буффон, Миралем Пьянич, Маттиа де Шильо, Марио Балотелли, главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти.

Главный тренер "Интера" и бывший наставник "Зенита" Лучано Спаллетти.Фото: REUTERS

Тысячи фанатов, которые собрались на площади перед базиликой Санта-Кроче встретили поднятыми шарфами "Фиорентины" вынос гроба с телом Давиде Астори.