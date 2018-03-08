Антон Шипулин поздравил женщин победой на этапе Кубка мира

8 Март 22:03 2018-03-08T22:05:47+03:00

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Антон Шипулин преподнес 8 марта всем болельщицам подарок – выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Финляндии. Российский биатлонист стрелял точно и хорошо бежал по дистанции. Его главный соперник норвежец Иоханнес Бе промахнулся два раза и в призеры не попал. Трехкратный олимпийский чемпион Пхенчхана Мартен Фуракд вышел на разминку, но потом, сославшись на недомогание, снялся с соревнований.

Антон Шипулин после финиша первым делом поздравил всех женщин с праздником 8 марта и сказал, что ему эта гонка далась очень тяжело.

IBU World Cup on Twitter. happy fans from @russianbiathlon as Anton Shipulin is looking closer and closer to the first season's win here in #KON18 check the final result on

«Хочу поздравить всех женщин с 8 марта. Желаю побольше улыбок, уюта и любви! Слава Богу, что этот ноль в спринте наконец-то появился. Надеюсь, что он не последний в сезоне. Хотел доказать, что не халявил дома пока все бегали на Олимпиаде.

Российский биатлонист не допустил ни одного промаха на дистанции.Фото: REUTERS

При этом, Шипулин сказал, что старается абстрагироваться от негатива:

- Стараюсь забывать о негативных эмоциях. Грустно на душе, что не мог воспользоваться шансом на Играх, но время назад не вернуть. Нужно делать то, что от тебя зависит. Надо доказывать, что ты топовый атлет и готов сражаться.

Отдых на время Олимпиады, похоже, позитивно сказался на Шипулине. У Антона еще есть силы, но не все так гладко:

- Думал, что буду рвать и метать в Контиолахти. Но запас в лыжном ходе еще есть. Почувствовал, что форма начала чуть падать. Я волновался из-за этого. Надеюсь, что сейчас поймаю кураж. Чувствовалось определенное напряжение. Не мог требовать максимум на последнем круге. При всем при этом – справился со стрельбой и равномерно прошел по дистанции», - приводит слова Шипулина официальный сайт Соза биатлонистов России.

Напомним, что Шипулина не допустили до Олимпиады 2018, и он больше месяца не соревновался, но сумел подтвердить свой класс. А его победа в Финляндии стала первой вообще для российских биатлонистов на этапах Кубка мира за год. Последний успех приходил к нашим стреляющим лыжникам 18 марта 2017 года - тогда в Холменколене Шипулин стал первым в гонке преследования.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Контиолахти (Финляндия), 8 марта

Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа.

1. Антон Шипулин (Россия) – 23.51,6 (0 штрафных кругов).

2. Андрей Расторгуев (Латвия) – отставание 5,8 (0).

3. Кентен Фийон Майе (Франция) – + 17,3 (0) … 26. Дмитрий Малышко – + 1.08,5 (1) … 30. Максим Цветков – + 1.17,7 (1) … 46. Евгений Гараничев – + 1.43,3 (3) … 51. Антон Бабиков – + 1.52,8 (1) … 87. Матвей Елисеев (все – Россия) – + 3.03,9 (3).