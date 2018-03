Антон Шипулин поздравил женщин победой на этапе Кубка мира

Антон Шипулин преподнес 8 марта всем болельщицам подарок – выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Финляндии. Российский биатлонист стрелял точно и хорошо бежал по дистанции. Его главный соперник норвежец Иоханнес Бе промахнулся два раза и в призеры не попал. Трехкратный олимпийский чемпион Пхенчхана Мартен Фуракд вышел на разминку, но потом, сославшись на недомогание, снялся с соревнований.

Антон Шипулин после финиша первым делом поздравил всех женщин с праздником 8 марта и сказал, что ему эта гонка далась очень тяжело.

IBU World Cup on Twitter. happy fans from @russianbiathlon as Anton Shipulin is looking closer and closer to the first season's win here in #KON18 check the final result on