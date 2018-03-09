Результат матч ЦСКА - Лион: москвичи проиграли 0:1 из-за гола Марсело

СЕГОДНЯ 03:40 2018-03-09T03:44:16+03:00

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В четверг, 8 марта, в Москве был сыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона 2017/2018. ЦСКА принимал на своем поле французский "Лион", одного из лидеров своей Лиги 1. Грозный французский клуб в морозной Москве забил лишь один гол. Именно он и решил исход поединка.

На 66-й минуте матча после подачи углового с фланга единственный гол в этом матче забил Марсело. Французский "Лион" одержал победу со счетом 1:0 и через неделю начнет ответный поединок с преимуществом в один мяч.

Обе команды до этого дня еще ни разу не играли между собой в еврокубках. Последний же успех ЦСКА в матчах с французами датируется сезоном 2004/2005. В четвертьфинале тогда еще Кубка УЕФА столичная команда обыграла "Осер" со счетом 4:0.

Ответный поединок плей-офф Лиги Европы пройдет теперь 15 марта во французском Лионе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Ганчаренко: "Мы сегодня не заслуживали поражения"

Главный тренер московского ЦСКА подвел итог первой игре 1/8 финала Лиги Европы с французским "Лионом"

— Думаю, что, исходя из того, как развивалась игра, мы не заслуживали поражения. Мы не можем нащупать атакующие действия. Создаём мало моментов. Эту проблему нам надо решить. Наверное, ситуацию усугубляло то, что сильно дробило поле, мы много мячей теряли из-за этого.

— С чем было связано отсутствие Витиньо в стартовом составе? И как оцените дебют Бистровича?

— По Бистровичу тяжело однозначно говорить, было много сумбура в действиях команды. Но можно поздравить его с дебютом. Что касается Витиньо, когда мы осенью играли три матча в неделю, он смотрелся тяжело. Планируем нагрузку так, чтобы он наиболее свежим подходил к каждому матчу.

— Довольны ли игрой Миланова и Кучаева на флангах?

— Недоволен. Считаю, что в первом тайме ничего не предложили в плане атаки.

— Вы через Бистровича передали заметку для Натхо. Что в ней было?

— Ничего нового и секретного. Перестроения команды. Когда делаешь много перестроений, так проще показать конкретному игроку, как именно перестраиваемся.

— Насколько оправдал себя выход Понтуса в нападении?

— Он достаточно эффективно действует на любой позиции. Но мы в целом должны найти лучший атакующий вариант.

— Какие ожидания перед ответной игрой?

— Мы думаем о том, как сыграть в Грозном, это очень важный матч. Что касается ответной игры, будем смотреть, в каком состоянии подойдём к этой игре, на кого сможем рассчитывать. Понятно, что попробуем исправить ситуацию. Забитый на выезде мяч многое поменяет.

ОФИЦИАЛЬНО Матч ЦСКА - Лион прошел без происшествий На первой игре 1/8 финала Лиги Европы между ЦСКА и "Лионом" не было зафиксировано никаких нарушений. - Столичными полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии и представителями общественности обеспечена охрана правопорядка и безопасности при проведении футбольного матча между командами ФК "ЦСКА" (Москва, Россия) и "Лион" (Лион, Франция). Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в ходе спортивного мероприятия не допущено, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ПФК ЦСКА - Лион - 0:1

Гол: Марсело, 66 (0:1).

ПФК ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, А. Березуцкий, Кучаев, Вернблум, Головин, Дзагоев (Бистрович, 82), Миланов (Витиньо, 73), Натхо, Муса (Чалов, 87).

«Лион»: Лопеш, Тете, Фернандо Марсал, Марсело, Морель, Тусар, Ндомбеле, Ауа Диас (Менди, 89), Траоре (Корне, 76), Депай (Маолида, 85).

Предупреждения: Набабкин, 30. Натхо, 59. Тусар, 88. Менди, 90.

Судья: А. Лаос (Испания).