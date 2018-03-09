2018-03-09T03:56:06+03:00
Спорт

Итог поездки "Локомотива" в Испанию на игру с "Атлетико" - разгром со счетом 0:3

Мадридский гранд не оставил шансов москвичам в 1/8 финала Лиги Европы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Атлетико" разгромил со счетом 3:0 московский "Локомотив"."Атлетико" разгромил со счетом 3:0 московский "Локомотив".Фото: REUTERS
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Футболисты московского "Локомотива" в четверг, 8 марта, сыграли первый поединок 1/8 финала Лиги Европы в Мадриде. В столице Испании команда Юрия Семина играла с "Атлетико" и, увы, соперники лидера российской Премьер-Лиги оказались сильнее. "Локо" был разгромлен со счетом 0:3.

Голы у хозяев поля забили - Сауль (22 минута), Диего Коста (47) и Коке (90). Через неделю москвичам в ответной игре предстоит отыграть отставание в эти три гола. В этой игре у "Локо" не обошлось без проблем. На 53-й минуте при счете 0:2 из-за травмы покинул поле защитник команды Владислав Игнатьев, которого сменил молодой Михаил Лысов.

Через неделю, 15 марта, в Москве на стадионе "РЖД Арена" пройдет ответный поединок двух клубов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин: "Мы играли с очень сильной командой, которая наказала нас за ошибки"

- Мы играли с очень сильной командой. Они вседа действуют на максимальных оборотах. Мы наделали много ошибок. «Атлетико» быстро забирает мяч после потери соперника. Можно сказать, что мы сами привезли себе два гола. Уровень надежности должен быть значительно выше, чем мы продемонстрировали сегодня. «Атлетико» наказал нас за ошибки. Могу только поздравить Симеоне. У него команда высочайшего уровня.

- Почему так нервозно играл Гилерме?

- Он действовал уверенно на многочисленных подачах с угловых и флангов. Гилерме мог выручить в эпизоде с первым голом. Думаю, он просто не увидел момент удара. До гола все шло неплохо. Пропущенный мяч раскрыл игру.

- Что с Игнатьевым?

- Пока сложно сказать.

- Оцените игру Лысова.

- Лысов впервые играл в матче с таким соперником. Ошибки бывают у всех. Ошибались футболисты и до него. Самое главное, что он почувствовал атмосферу, почувствовал, как играть с футболистами мирового уровня. Это будет полезно в будущем.

- Вам не было стыдно за команду?

- Ни в коем случае. В какие-то моменты мы играли на равных и хорошо действовали в тактическом плане. Но нужно учитывать, что у нас не было двух ведущих футболистов в атаке. Команда боролась, но «Атлетико» был просто сильнее.

- Насколько рисковали Чорлукой, который не играл 11 месяцев?

- Чорлука здоров. Футболист такого уровня должен играть. Он выглядел неплохо.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Атлетико» - «Локомотив» - 3:0 (1:0)

«Атлетико»: Вернер, Хуанфран, Хосе Мария Хименес, Лукас, Фелипе Луис, Корреа (Гамейро, 75), Томас, Ньигес, Коке, Гризманн (Витоло, 67), Диего Коста (Торрес, 75)

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев (Лысов, 53), Фернандеш, И.Денисов, Ан.Миранчук (Коломейцев, 71), Ал.Миранчук, Эдер

Голы: Ньигес, 22 (1:0). Диего Коста, 47 (2:0). Коке, 90

Предупреждения: Ал. Миранчук, 33. Корреа, 67. Ньигес, 84

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