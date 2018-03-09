2018-03-09T22:35:51+03:00
Спорт

Биатлон с Дмитрием Губерниевым» возвращается к зрителям «Матч ТВ»

Откомментировав на Олимпийских играх не только биатлон, но и лыжи, Дмитрий Губерниев возвращается из Кореи в прямой эфир «Матч ТВ» со своей программой о биатлоне
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В конце недели после длительного олимпийского перерыва телезрителей ждёт очередной выпуск «Биатлона с Дмитрием Губерниевым»В конце недели после длительного олимпийского перерыва телезрителей ждёт очередной выпуск «Биатлона с Дмитрием Губерниевым»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Биатлонный сезон на «Матч ТВ» нельзя представить без главной медиаперсоны этого вида спорта – Дмитрия Губерниева. В конце недели после длительного олимпийского перерыва телезрителей ждёт очередной выпуск «Биатлона с Дмитрием Губерниевым». По данным Mediascope, на новогодних праздниках биатлон на «Матч ТВ» посмотрели более 10,6 миллиона россиян, что ожидаемо подтвердило традиционно высокий зрительский интерес к любимому зимнему виду спорта.

В ближайшем выпуске программы представлен эксклюзивный материал, которого так ждут поклонники лыжных состязаний: последние новости из мира биатлона, комментарии экспертов, интервью со спортсменами и тренерами, и конечно, интересные подробности о российской команде.

«В наших биатлонных выпусках мы обязательно расскажем о том, как наши ребята готовятся к завершающим этапам кубка мира и как проходит восстановление после Олимпиады» - поделился главный ведущий программы Дмитрий Губерниев.

Новая серия главной биатлонной программы выйдет в субботу, 10 марта в 15.00. В ней будут подведены итоги первого этапа кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Зрителям увидят интервью российских биатлонистов и тренеров, в которых они поделятся эмоциями и впечатлениями о выступлении на олимпийских играх в Корее и своими ожиданиями от предпоследнего этапа кубка мира в норвежском Холменколене 22-25 марта.

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