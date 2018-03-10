2018-03-10T07:26:54+03:00
Общество

Глава якутского государственного медиахолдинга Кирилл Алексеев скончался во время командировки в Москву

Ему было всего 48 лет
Дарья ИВАШКИНА
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Кирилл Викторович Алексеев скоропостижно скончался 9 марта 2018 годаКирилл Викторович Алексеев скоропостижно скончался 9 марта 2018 годаФото: Facebook
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В пятницу, 9 марта, на 49-м году жизни скоропостижно скончался Кирилл Викторович Алексеев, журналист, генеральный директор республиканского холдинга «Сахамедиа», издававшего в регионе «Комсомольскую правду-Якутия». Он умер в Москве во время командировки.

Родился Кирилл Викторович 1 июня 1969 года в Якутске. В 1995 году он окончил Якутский государственный университет, а в 2011-м - факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова.

После окончания якутского высшего учебного заведения Алексеев вместе с единомышленниками создал республиканский общественно-политический еженедельник «Наше время». Спустя же два года стал главным редактором газеты «Наше время», а с 1999-го по 2004 год был генеральным директором - главным редактором одноименного еженедельника.

Следующие четыре года (с 2004-го по 2008-й) Алексеев возглавлял телерадиокомпанию «Столица», а затем (с 2008-го по 2012-й) стал гендиректором издательского дома «Наше время».

Республиканский информационно-издательский холдинг «Сахамедиа», в состав которого входят редакции газеты «Якутия», «Саха сирэ», «Комсомольская правда-Якутия», медиахолдинг «Якутия» и Якутское-Саха информационное агентство (ЯСИА), Кирилл Викторович возглавлял со дня его основания - с ноября 2012 года.

«Комсомольская правда» выражает глубокие соболезнования родным и коллегам усопшего.

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