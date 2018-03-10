Владимир Путин: Я не читаю твиттер Трампа и я никогда не скакал на медведе

СЕГОДНЯ 08:49 2018-03-10T09:47:11+03:00

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Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC. “КП" приводит наиболее интересные фрагменты этого разговора.

У нас нет цели куда-то вмешиваться

- Может быть, американцы заплатили им за эту работу, откуда вы знаете? Я не знаю. Возможно, эти лица, будучи в России, работают на американские компании. Может, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов в президенты США.

Кто-то действительно верит в то, что Россия, находящаяся на расстоянии тысячи миль, повлияла на исход выборов? Разве для вас самих это не звучит смешно? Это не наша цель — вмешиваться. Такой цели не было. Мы не видим, какой цели мы можем достичь, предпринимая подобное вмешательство. Нет у нас такой цели.

Давайте представим, что мы поставили перед собой цель вмешаться. Ради чего? Вмешаться только для того, чтобы вмешаться? С какой целью?

Русских 146 миллионов, и что?

- Мы не поощряем их и не отдаем приказы о вмешательстве. Кто-то мог использовать определенные инструменты в других странах, могли отправлять информацию из Франции, из Германии, из Азии, из России. Какое отношение это имеет к нам? Ну и что, если они русские? Русских всего 146 миллионов, и что?

Знаю Пригожина, но не дружу с ним

- Я знаю такого человека, но я бы не стал считать его одним из моих друзей. Это выворачивание фактов наизнанку. Есть такой бизнесмен, он занимается ресторанным бизнесом и некоторым другим, но он не государственный служащий. Мы не имеем к нему никакого отношения. У этого лица могут быть различные интересы, включая, к примеру, топливно-энергетическую промышленность в Сирии. Тем не менее, мы никак не поддерживаем его. Мы не помогаем ему.

- Вы звонили Пригожину после того, как Вашингтон выдвинул против того обвинения?

- Делать мне больше нечего. Он не мой друг. Я знаю этого человека, но он не в списке моих друзей. Он известен, ну и что? В России много известных людей.

- В США утверждают, что Пригожин делал грязную работу.

- Кто эти люди, которые так считают? Что за грязная работа? Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю — открыто. Это штамп у вас. У вас есть кто-то, кто любит делать грязную работу, и вы думаете, что мы делаем то же самое. Ничего подобного.

До выборов не знал Трампа

- Я никогда не был знаком с Трампом до его президентства, до того, как он выдвинул свою кандидатуру. Я даже не знал, что он был здесь, я понятия не имел, что он был в России. Я даже не разговаривал с ним по телефону, либо же иным образом.

России и США надо сесть и разобраться

- Взаимные обвинения и нападки — это путь в никуда. Не мы навесили на вас ярлык врага. Вы на парламентском уровне, на уровне Конгресса, приняли решение и включили Россию в список ваших врагов. Почему вы так поступили? Разве мы ввели санкции против США? США ввели санкции против нас. Послушайте, давайте спокойно сядем, поговорим и разберемся. Я считаю, что действующий президент хочет сделать это, но есть силы, которые не дают ему это сделать.

Трамп прагматичный политик

- Я думаю, что Трам не ко мне лично трепетно относится. Я думаю, что он опытный человек, он бизнесмен с большим опытом, и он понимает, что если есть необходимость установить отношения сотрудничества с кем-то, то необходимо относиться к вашему нынешнему или потенциальному партнеру с уважением. Это, во-первых, чисто прагматичный подход.

Во-вторых, даже несмотря на то, что он работает первый президентский срок, он быстро учится и хорошо понимает, что на таком уровне, на котором мы находимся, заниматься взаимными обвинениями и оскорблениями - это путь в никуда", - подчеркнул российский лидер. "Если вы обратили внимание, я всегда проявляю к моим коллегам, не только в США, но и в Европе, в Азии, неизменное уважение", - добавил Путин.

Трамп яркая личность

- Считаете ли вы Трампа яркой личностью?

- Возможно.

- А эффективным лидером?

- Это решает американский народ. У него явно есть качества лидера, потому что он берет на себя ответственность за принятие решений, нравятся ли эти решения кому-либо или нет. Тем не менее он их принимает.

Я не читаю твиттер

- Я не читаю твиттер Трампа и сам этим сервисом не пользуюсь. У меня есть другие средства для выражения моей точки зрения и для осуществления их на практике. Дональд более современен.

США не отрицают вмешательства

- Мы представителям США говорим недавно на самом высоком уровне: "Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь". Представляете, они даже этого не отрицают! Россия не вмешивается в выборы в США. У нас есть принципы, которые заключаются в том, что никому не позволять вмешиваться в наши внутренние дела. И мы не вмешиваемся в дела других стран.

Не имею отношения к деньгам Ролдугина

- Я его знаю очень хорошо, он один из моих друзей, выдающийся музыкант… Вы знаете, я не в курсе его дел и чем он занимается, но я знаю, что его доход достаточен, чтобы купить эти инструменты.

- Есть слухи, что деньги Ролдугина на самом деле принадлежат вам.

- Это точно не мои деньги.

Готов сотрудничать с оппозицией

- Готовы ли он помиловать лидера оппозиции Алексея Навального, чтобы после снятия судимости тот мог баллотироваться в президенты?

- Я бы хотел сотрудничать с этими людьми и готов это делать, чтобы попытаться сделать нашу страну сильнее, более конкурентноспособной, более эффективной страной, самодостаточной. Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает.

На фото без медведя не обращают внимания

- Как вы относитесь к своим фотографиям без футболки во время отпуска?

- Я расслабляюсь. У меня много фотографий в рабочей атмосфере, но никто ими не интересуется. Я видел фотографии свои, где я скачу на медведе, но я никогда не скакал на медведе. Но такие фото существуют.

Владимир Путин на рыбалке в Тыве в августе 2017 года Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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