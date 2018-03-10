Конгрессмены требуют диалога с Россией, а госдеп сокращает зарубежное финансирование оппозиции

СЕГОДНЯ 13:35 2018-03-10T14:02:23+03:00

Изменить размер текста: A A

С началом весны началось робкое потепление и в российско-американских отношениях. Группа членов Сената — верхней палаты Конгресса США — направила открытое письмо госсекретарю Рексу Тиллерсону, требуя возобновить переговоры с Москвой по вопросам ядерной безопасности. (Напомним, госдеп — аналог нашего МИДа, отвечающий за внешнюю политику страны).

«Обращаемся к вам с целью побудить Государственный департамент перейти к новому раунду американо-российского стратегического диалога так быстро, как только возможно, — говорится в документе. — Американо-российский диалог становится ещё более важным в свете послания президента Владимира Путина [Федеральному собранию] 1 марта, где он затронул тему развития различных видов ядерных вооружений в России».

Вот такой почти официальный ответ на вопрос, «услышал ли нас Запад». Воззвание к госсекретарю подписали четверо сенаторов, занимающих, мягко говоря, не последние позиции в Демократической партии, включая экс-кандидата в президенты-2016 Берни Сандерса и патриарха американской политики — 84-летнюю Дайэнн (Диану) Файнштейн. Назвать их «друзьями Кремля» невозможно даже на пике охватившей Штаты шпиономании: так, 22 июля 2014 года, вскоре после загадочной катастрофы малазийского «Боинга» над Донбассом, госпожа Файнштейн предложила тогдашнему президенту Бараку Обаме усилить санкции против Москвы и внести ДНР в реестр террористических организаций.

Да и заканчивается главная часть их «письма дедушке Рексу» на минорной ноте: «Нет сомнений, что у нас серьёзнейшие разногласия с Россией, включая её бесцеремонное вмешательство в американские выборы-2016; постоянные нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД-1987); вторжение на [Восточную] Украину и нелегальную аннексию Крыма; а также действия по дестабилизации обстановки в Сирии» (оставим все эти утверждения на совести авторов — прим. ред.)

Параллельно тревогу политиков-«демократов» вызывает другая внешнеполитическая новость: в 2019 году бюджет госдепа предполагается уменьшить почти на четверть: с $53 до $39 млрд. Солидная часть данной суммы предназначалась для всевозможных инструментов «мягкого влияния» за рубежом — например, грантовых программ по линии USAID (Агентства международного развития США) или NED (Национального фонда демократии). Формально эти структуры самостоятельны, однако их работа с оппозиционерами и лидерами мнений во многих странах сводилась исключительно к продвижению интересов Вашингтона и либеральных ценностей. До недавнего времени. В сокращении бюджетов Тиллерсон, впрочем, не повинен — он всего только следует курсу президента Трампа на борьбу с излишними госрасходами. Ибо доходит до смешного: недавно, например, выяснилось, что госдеп не смог освоить $120 млн, выделенных на «борьбу с кремлёвской пропагандой», поскольку среди двух десятков аналитиков профильного отдела… никто не владеет русским должным образом.

— Сегодня у США очень много проблем как в международных, так и, прежде всего, во внутренних делах, — комментирует кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин. — Им необходима «стратегическая пауза», чтобы провести реформы в спокойном режиме. Поэтому заокеанские политики и пытаются снизить напряжённость на самом болезненном участке внешнего фронта — противостоянии с Россией. Тем более, для «письма демократов» есть и формальный повод — послание президента Путина с презентацией ракетно-ядерного оружия. Что развязывает нашим партнёрам руки: дескать, мы не теряем лицо, выступая с мирной инициативой первыми, а всего лишь реагируем на эту «угрозу».