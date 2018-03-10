2018-03-10T19:32:53+03:00
Здоровье

Ученые: память можно стимулировать электродами

Открыт новый способ улучшить запоминание и учить языки
Олег КОЛЕСОВ
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Тут помню, а тут не помню...Тут помню, а тут не помню...Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые уже не подвергают сомнению тот факт, что процесс запоминания лучше всего происходит после крепкого сна. Прочитайте перед сном ответы к экзаменационным вопросам и будьте уверены - завтрашний тест, считай, сдал!

Наука объясняет это тем, что только что приобретенная информация повторно перерабатывается мозгом в то время, пока человек спит, и тем самым лучше впечатывается в подкорку.

Ухватившись за это знание, исследователи из Бирмингемского университета совместно с коллегами из Университета Йорка решили проверить - а не существует ли какая-нибудь определенная модель активности мозга, которая связана с запоминанием и обработкой информации во сне.

Для этого они с помощью ЭЭГ (электроэнцефалограммы) проследили за работой мозга на примере добровольцев.

Последним сначала дали новую для них информацию - прочитали лекцию о связи между словами и изображениями объектов, а потом попросили участников эксперимента перед сном повторить и по возможности запомнить всю информацию.

Во время сна добровольцев им вслух произносили половину этих слов, чтобы запустить процесс реактивации памяти. А на утро респондентам нужно было вспомнить правильные ассоциации.

Д-р Кэрни, один из авторов исследования, рассказал подробнее о том, как проходил эксперимент:

«Мы попросили участников нашего исследования изучить связи между словами и изображениями предметов или сцен до сна. Потом половина этих слов была воспроизведена во время сна, чтобы вызвать повторную активацию изображений. А когда участники проснулись после хорошего периода сна, мы попросили их сопоставить фотографии объектов и сцен. В итоге выяснилось, что лучше всего людям запомнилась информация, которую мы повторяли добровольцам ночью, пока они спали».

«Мы и ранее были уверены в том, что воспоминания возобновляются в мозге во время сна, - говорит профессор Скотт Кейрни из факультета психологии Университета Йорка. - А теперь еще и знаем, что лежит в основе этого явления. Это короткие всплески активности в головном мозге, которые усиливаются при возобновлении воспоминаний».

Такие всплески активности ученые назвали «спиновыми шпинделями». По словам Бернхарда Старесины из Школы психологии Бирмингемского университета, стимуляция шпинделей электродами может стать одним и способов улучшения памяти.

В дальнейшем это значительно поможет людям, которым тяжело дается обучение. Станет отличным помощником при изучении нового языка. И улучшит понимание того, как мозг учится и сохраняет информацию. А также поможет в дальнейшем изучении состояний памяти, возникающих в результате отказа этих механизмов.

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