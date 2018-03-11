Спартак - СКА-Хабаровск 11 марта 2018: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата России по футболу
Футболисты московского "Спартака" проведут дома поединок 22 тура чемпионата России с хабаровским клубом СКА. В первом круге спартаковцы сыграли вничью 0:0 с дальневосточниками. Теперь же им предстоит поспорить за победу в важной игре - в случае успеха спартаковцы могут стать вторыми в турнирной таблице. СКА же - последний клуб Премьер-Лиги.
Статистика личных встреч Спартак - СКА-Хабаровск 11 марта 2018
В первом круге матч "Спартака" и армейцев завершился вничью 0:0.
Прогнозы на матч Спартак - СКА-Хабаровск 11 марта 2018
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Трансляция матча Спартак - СКА-Хабаровск 11 марта 2018
Трансляция матча Спартак - СКА-Хабаровск 11 марта 2018 года в прямом эфире на канале «Матч ТВ», в 19:00 по московскому времени.
Трансляция.