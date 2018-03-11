Лионель Месси стал в третий раз отцом

СЕГОДНЯ 08:10 2018-03-11T08:35:58+03:00

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В субботу, 10 марта, футболисты "Барселоны" победили в чемпионате Испании "Малагу" со счетом 2:0. В этом поединке за "Барсу" не играл их главный форвард - аргентинец Лионель Месси. Все дело в том, что в ночь с 9 на 10 марта жена Лео Антонелла Рокуццо родила ему третьего сына. Новорожденного назвали Чиро. И счастливый папа поспешил в субботу порадовать поклонников трогательным постом в "Инстаграме":

- Добро пожаловать, Чиро! Благодарю Бога за то, что все прошло успешно. У мамы и сына все отлично. Мы очень счастливы! - написал Месси.

leomessi Bienvenido Ciro !!! Gracias a Dios sali todo perfecto . La mam y el est n muy bien . Estamos s per felices !!!!!

Спустя некоторое время уже в "Инстаграме" Антонеллы Рокуццо появилось милое общее семейное фото всего семейства Месси.

antoroccuzzo88 No me alcanza el cuerpo de todo el amor que les tengo Bienvenido Ciro

Напомним, что Лионель Месси и его супруга воспитывают двух сыновей - Маттео и Тиаго.