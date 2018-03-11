2018-03-11T08:35:58+03:00
Спорт

Лионель Месси стал в третий раз отцом

Форвард сборной Аргентины и "Барселоны" назвал своего третьего сына Чиро
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лионель Месси.Лионель Месси.Фото: REUTERS
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В субботу, 10 марта, футболисты "Барселоны" победили в чемпионате Испании "Малагу" со счетом 2:0. В этом поединке за "Барсу" не играл их главный форвард - аргентинец Лионель Месси. Все дело в том, что в ночь с 9 на 10 марта жена Лео Антонелла Рокуццо родила ему третьего сына. Новорожденного назвали Чиро. И счастливый папа поспешил в субботу порадовать поклонников трогательным постом в "Инстаграме":

- Добро пожаловать, Чиро! Благодарю Бога за то, что все прошло успешно. У мамы и сына все отлично. Мы очень счастливы! - написал Месси.

leomessileomessi
Bienvenido Ciro !!! Gracias a Dios sali todo perfecto . La mam y el est n muy bien . Estamos s per felices !!!!!
5195737 отметок «Нравится»90601 комментариевInstagram

Спустя некоторое время уже в "Инстаграме" Антонеллы Рокуццо появилось милое общее семейное фото всего семейства Месси.

antoroccuzzo88antoroccuzzo88
No me alcanza el cuerpo de todo el amor que les tengo Bienvenido Ciro
1266163 отметок «Нравится»16348 комментариевInstagram

Напомним, что Лионель Месси и его супруга воспитывают двух сыновей - Маттео и Тиаго.

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