Лионель Месси стал в третий раз отцом
В субботу, 10 марта, футболисты "Барселоны" победили в чемпионате Испании "Малагу" со счетом 2:0. В этом поединке за "Барсу" не играл их главный форвард - аргентинец Лионель Месси. Все дело в том, что в ночь с 9 на 10 марта жена Лео Антонелла Рокуццо родила ему третьего сына. Новорожденного назвали Чиро. И счастливый папа поспешил в субботу порадовать поклонников трогательным постом в "Инстаграме":
- Добро пожаловать, Чиро! Благодарю Бога за то, что все прошло успешно. У мамы и сына все отлично. Мы очень счастливы! - написал Месси.
Спустя некоторое время уже в "Инстаграме" Антонеллы Рокуццо появилось милое общее семейное фото всего семейства Месси.
Напомним, что Лионель Месси и его супруга воспитывают двух сыновей - Маттео и Тиаго.