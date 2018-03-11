2018-03-11T14:24:49+03:00
Общество

Сергей Собянин: «Мы убираем снега за месяц три годовые нормы»

Мэр Москвы рассказал, с чем столкнулись коммунальщики из-за погодных сложностей
Семен ЕЛЕНИН
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Мэр благодарит коммунальщиков, которые самоотверженно работаютМэр благодарит коммунальщиков, которые самоотверженно работаютФото: Евгения ГУСЕВА
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Нынешняя зима выдала множество природных сюрпризов. Если январь был теплым и без снега, то февраль оторвался по-полной. За три зимних месяца Москва пережила шесть мощных снегопадов. Один из них так и вовсе всего чуть-чуть не дотянул до рекорда последних 100 лет - 3 и 4 февраля в столице выпал 53 мм снега (норма для февраля - 36 мм), а высота сугробов дотянула до 55 см (предыдущий рекорд - 56). Словом, природа пошла в разнос. А коммунальщикам после таких метелей приходилось экстренно чистить дороги, улицы, дворы, вывозить сотни кубометров снега. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о темпах этих работ.

- Такой зимы в Москве на моей памяти не было, - заявил он в эфире канала «Россия 1». - Мы убираем снега в городе за месяц в три раза больше, чем за всю зиму в предыдущие годы. Конечно, с этим непросто справиться, поэтому подключены все коммунальные службы.

По словам Собянина, в усиленном режиме приходилось работать не только дорожникам, но и сотрудникам других коммунальных организаций - «Мосводоканал», «Мосгаз», «Гормост». При этом мэр отметил, что благодаря работе этих людей столица продолжала жить своей обычной жизнью.

- В этом большое отличие Москвы от других европейских городов, которые при небольшом снегопаде испытывали полный коллапс и были парализованы, - сказал градоначальник. - Хочу сказать спасибо коммунальщикам, которые самоотверженно работают. И спасибо жителям за их терпение и понимание.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В том же интервью Сергей Собянин заявил, что в ближайшие годы подвижной состав столичного метро будет обновлен на две трети. На маршруты выйдут около 1600 новых вагонов. В-основном это будут вагоны современного типа «Москва», которые могут перевозить на 28% пассажиров больше.

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