2018-03-11T15:21:51+03:00
Спорт

Леонид Слуцкий будет тренировать "голландских дублеров" лондонского "Челси"

Экс-наставник сборной России возглавит «Витесс»
Сергей КИРИЛЛОВ
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Напомним, что в прошлом году Леонид Слуцкий менее сезона работал в английском клубе первого дивизиона «Халл Сити»Напомним, что в прошлом году Леонид Слуцкий менее сезона работал в английском клубе первого дивизиона «Халл Сити»Фото: Анатолий МЕЛИХОВ
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В голландской прессе появилась информация, что российский тренер Леонид Слуцкий согласовал контракт с клубом «Витесс». Технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум прокомментировал назначение газете De Telegraaf:

«Теперь мы первопроходцы . Не знаю, почему кто-то удивляется этому решению. Почему у нас всегда должен быть голландский тренер? Будет полезно хотя бы один раз разрушить эту традицию. Слуцкий известный тренер, который возглавлял сборную России и трижды выигрывал чемпионат с ЦСКА. К тому же он хорошо говорит по-английски и известен как отличный тактик. Не просто так такой человек, как Дик Адвокат, позитивно отзывается о нём. Кандидатура Слуцкого была озвучена на собрании руководства клуба. Без наших связей получить столь большое имя было бы невозможно. У этого человека были предложения, он мог пойти куда угодно. Мы рады, что он выбрал «Витесс», для нас это сильный ход», - цитирует газета работника клуба.

Напомним, что в прошлом году Леонид Слуцкий менее сезона работал в английском клубе первого дивизиона «Халл Сити», куда его пристроил владелец «Челси» Роман Абрамович. Клуб «Витесс» из города Арнем принадлежит другому известному в России бизнесмену - Шалве Чигиринскому, и тоже находится в тесном партнерстве с «Челси».

Кстати, «Витесс» в чемпионате Нидерландов сейчас идет на шестом месте, отставая на 27 очков от лидера - ПСВ (Эйндховен) и на три очка от четвертого места. В прошлом году команда из Арнема впервые в своей истории выиграла Кубок страны.

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