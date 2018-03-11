2018-03-11T16:23:29+03:00
Политика

Владимир Путин: Мои дочери гордятся своей страной и хотят сделать ее лучше

Президент рассказал, чем занимаются его дети
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Скриншот нашумевшего фильмаСкриншот нашумевшего фильма
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В вышедшем в эфир фильме "Путин" президент России немного рассказал о своих родителях и своих дочерях.

- Может быть не всегда, но быть требовательным - это не значит "не любить", - вспомнил Путин своих маму и папу. - Я рос в атмосфере любви,. Мои родители всех себя посвящали мне, они были заточены на мои будущие успехи.

Такой же подход он использует и к своим детям.

- Я того же желаю своим дочерям, - признается Путин. - Они стараются, работают много. В этом смысле я очень доволен. Они трудоголики и очень любят свою страну. Гордятся ей, хотят сделать ее лучше и постоянно говорят об этом со мной. Ну а уж как они строят свою личную жизнь, это в их собственных руках.

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