ФСБ распространило видео задержания террористов, ехавших на заминированном автомобиле в Саратов

СЕГОДНЯ 17:50 2018-03-11T17:52:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ФСБ России опубликовали видео уничтоженной ими в Саратовской области "спящей ячейки" террористов. Минувшей ночью члены ячейки готовились к теракту. Они смешали взрывоопасные вещества и поместили их в пластиковую баклажку, к которой подключили взрыватель.

Экстремисты поместили бомбу в багажник ВАЗа, и направились в Саратов. Сотрудники ФСБ России, которые следили за террористами, решили провести задержание на безлюдной трассе.

- В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Саратовской области предотвращен террористический акт, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки. Преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и в ходе завязавшегося боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью, - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

На кадрах, которые распространила ФСБ России можно рассмотреть машину и оружие боевиков. Задержание прошло настолько стремительно, что террористы не успели расстрелять все патроны. Убитый водитель ВАЗа держит в руке заряженный пистолет ТТ, у пассажира - ПМ. В машине оказалась самодельная граната "Хаттабка" (Хаттабом звали уничтоженного в 2002 году международного террориста, лидера арабских наемников на Северном Кавказе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/642561" frameborder="0"></iframe> Видео задержания террористов, готовивших взрыв в Саратове.Оперативники ФСБ ликвидировали преступников и разминировали бомбу, заложенную в их автомобиль

"В багажнике автомобиля было обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами", - отметили в ФСБ.

Саперам ФСБ пришлось на месте разминировать машину террористов. Только после этого ее эвакуировали в следственный отдел.

Как стало известно "КП", заминированный автомобиль террористы собирались припарковать у одного из избирательных участков города.

РЕАКЦИЯ

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев:

- Действия сотрудников ФСБ при предотвращении теракта были оперативными, четкими и профессиональными. Принимаются необходимые меры по обеспечению общественной безопасности и правопорядка. Выстроено четкое взаимодействие с органами власти всех уровней для проведения комплексных оперативных и профилактических мероприятий.