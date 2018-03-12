Как абитуриенту правильно выбрать вуз своей мечты

СЕГОДНЯ 01:40 2018-03-12T01:53:16+03:00

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- В этом году практически нет изменений в порядке зачисления в вузы по сравнению с прошлым годом, - успокаивает абитуриентов и их родителей ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов. - Здесь Минобрнауки занимает консервативную позицию, и, мне кажется, это правильно. Не надо каждый год менять правила, это только нервирует людей.

И как раз то, что изменений в правилах приема-2018 нет, позволит правильно выстроить стратегию поступления в ведущие вузы страны. Вот несколько советов будущим абитуриентам:

- На многие специальности выделяется не так уж много бюджетных мест. Даже на самые популярные может быть всего 10 мест. И тогда есть вероятность, что все займут победители олимпиад.

Рассчитывать на то, что олимпиадники сдадут профильный ЕГЭ меньше чем на 75 баллов и потеряют льготу, не стоит. (Министр образования и науки Ольга Васильева предложила установить барьер в 75 баллов, чтобы отрезать тех, кто победил в олимпиаде не совсем честно и не может показать хорошего знания предмета.)

Поэтому заранее изучите списки поступивших в 2017 году (они открыты и есть на сайтах вузов) и посмотрите, сколько бюджетных мест осталось после того, как зачислили льготников.

- Проходной балл. Как правило, в последние годы он потихоньку растет. Это связано со многими факторами. И с тем, что бюджетные места для бакалавров сокращают. И с тем, что ЕГЭ становится строже. Поэтому уже сегодня нетрудно высчитать, какой средний балл ЕГЭ будет, для того чтобы поступить на выбранное направление подготовки в вуз своей мечты.

- Целевики. Они тоже подчас занимают бюджетные места. Сколько их будет в нынешнем году, пока неизвестно. Многие вузы стараются сократить количество целевиков, потому что на такие места часто поступают те, кто в открытом конкурсе никогда бы на бюджетное место не попал.

- В нашем университете целевой прием - более 30 процентов, - объясняет ректор НИУ Московский авиационный институт Михаил Погосян. - Для того чтобы обеспечить наши профильные предприятия-партнеры высококвалифицированными кадрами, мы с прошлого года запустили комплекс мероприятий по улучшению качества целевого приема и обучения. Определены границы, чтобы принимать тех, кто продемонстрировал способности для учебы в серьезном инженерном вузе. В итоге в прошлом году средний балл по целевому приему вырос больше чем на 7 пунктов.

Полезные ссылки от Минобрнауки:

abitur.cbias.ru

Онлайн-навигатор по выбору вуза. Официальное приложение от министерства. Здесь можно найти подходящий вуз по направлению подготовки. Плюс на «калькуляторе ЕГЭ» вычислить доступные университеты, сравнив баллы абитуриента и средние баллы поступивших в вуз. В ближайшее время на сайте будут размещены данные за 2018 год.

vo.graduate.edu.ru

Мониторинг трудоустройства выпускников. Можно увидеть не только процент трудоустроенных выпускников каждого вуза по каждому направлению подготовки, но и средний размер их заработной платы по итогам первого года работы после окончания обучения. И это не опросы, а данные Пенсионного фонда РФ, сведенные с базами Рособрнадзора.

Критерии выбора университета

1. Трудоустройство после вуза. Согласитесь, странно четыре года (минимум) отучиться в вузе, а потом выйти на работу продавцом в обувном магазине.

- При выборе вуза нужно смотреть не только на бренд и его внутреннее содержание, но и на работодателей, которые находятся «в обойме» университета, - советует ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

2. Возможность поменять траекторию обучения. Как бы ни была здорово поставлена в школе профориентация (а это бывает довольно редко), поступая в вуз, мало кто представляет себе будущую профессию. Зачастую бывает так: уже во время учебы студент понимает - ему было бы интереснее заняться другим делом и получить знания в другой области. Так вот, многие вузы такому студенту сегодня стараются помочь.

3. Возможность получить дополнительные знания. Нужно смотреть, какие факультативы, какие дополнительные программы есть. Чем более прокачанным выйдет выпускник, тем больше он будет стоить на рынке труда.

4. Насколько развита магистратура, какие есть направления подготовки.

Понятно, что планировать на четыре года вперед сложно. Но нужно учесть - образование сегодня процесс непрерывный. И далеко не на все специальности берут бакалавров. Если вы хотите получить глубокое фундаментальное образование, нужно готовиться к шестилетнему (минимум) обучению.

5. Ведутся ли в вузе научные исследования.

Поступив в университет, молодой человек еще, как правило, не очень определился с будущей карьерой. Может, ты захочешь стать исследователем, пойти в науку?

6. Возможность обучения онлайн.

В конце прошлого года Минобрнауки открыло службу «одного окна» для тех студентов, кто хочет учиться онлайн. Здесь выложены проверенные экспертами курсы от многих университетов. Но вот проблема - не все вузы готовы засчитать курс, если студент принес сертификат о том, что он пройден онлайн. А это неправильно - онлайн-курсы записывают лучшие преподаватели, и, понятно, такая учеба действительно приносит знания.

7. Место вуза в международных и российских рейтингах, позиция в мониторинге эффективности Минобрнауки.