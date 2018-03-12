2018-03-12T01:54:41+03:00
История современности

Герой «Юноны» и «Авось»

В марте 1807 года ушел из жизни наш выдающийся соотечественник Николай Резанов
Леонид РЕПИН
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Удивительным образом сложилась жизнь этого человека.

Поначалу, в молодости, Резанов руководил канцелярией у поэта и государственного деятеля Гаврилы Державина, потом служил обер-секретарем Сената и, утомившись от канцелярских сидений, получил от государя направление в Восточную Сибирь, на дальнее побережье Российской империи «для заведения морского дела и упорядочения судостроения». Наладил предписанное, насколько это было возможно, и вновь вернулся в столицу. В это время и возникла мысль о первом кругосветном морском путешествии под Андреевским флагом. То же самое замыслил и военный моряк Иван Крузенштерн, но Александр I назначил руководителем экспедиции все же дипломата Николая Резанова, а командиров кораблей «Надежда» и «Нева» Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского - его помощниками.

Пришли в Нагасаки, а хозяева не пустили русских моряков на берег. Да и в гавань войти разрешили только при условии сдачи всего оружия вплоть до пушек.

Запасы продовольствия на кораблях между тем подходили к концу, потому и решили идти в Калифорнию, в Сан-Франциско, которым владели тогда испанцы и вблизи коего лежал русский поселок Форт-Росс. По Европе катились наполеоновские войны, отношения с испанцами как союзниками Бонапарта у россиян образовались весьма натянутые, но деваться более некуда было. Резанов, употребив все свои дипломатические способности, нашел с испанцами общий язык, по большей части - французский. Загрузили более двух тысяч пудов пшеницы, сотни пудов ячменя, множество всяких других продуктов - и в Русскую Америку, в Новоархангельск, крепость на другом берегу Тихого океана, в точности напротив Камчатки. Спешили: было известно, что русская колония голодает нещадно. В Америку Резанов пошел уже на других кораблях. Один их них - «Юнону», почти новый, крепкий - Резанов купил у английского купца Вульфа, а второй - «Авось» - построил самостоятельно.

Ранней осенью 1806 года Резанов, выполнив все государевы предначертания, вернулся в Охотск: отсюда, по сухопутью, ему предстояло преодолеть всю Россию. Но не пришлось. Уже в глубокой Сибири, на исходе свирепой зимы он сильно простыл, и в Красноярске, потеряв всякую надежду увидеть родные края, Николай Петрович ушел из жизни.

Он сделал поразительно много. По дороге из Нагасаки он в 1805 году выгнал с Сахалина японцев и остров ввел под флаг российской державы. За те полгода, проведенные на борту «Надежды» у японского берега, ухитрился составить первый «Словарь японского языка» и отдельно - «Руководство к познанию японского языка». Мюзикл «Юнона» и «Авось» на музыку Алексея Рыбникова по поэме Андрея Вознесенского - та прекрасная любовь, встреченная первым русским послом в Японии, пусть и неудавшимся, - только лишь малая часть того, что этому замечательному человеку удалось пережить на своем бесконечно трудном пути.

Помянем добрым словом его.

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