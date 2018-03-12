«Осколки»: их перепутали в роддоме

СЕГОДНЯ 01:59 2018-03-12T02:04:08+03:00

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Не так давно в эфире СТС шел сериал «Ивановы-Ивановы» - о двух подростках, которых перепутали в роддоме. Приемчик по степени оригинальности так себе, однако на сердобольное женское сердце, олицетворяющее российского зрителя, действует безотказно.

Сериал «Осколки» придуман турками, мастерами мыльных саг. В оригинале - Paramparca, то есть «Вдребезги». И коллизия там такая же, как с Ивановыми, только с девочками.

Вот и в наших «Осколках» двух малышек, Прокофьеву и Прокопьеву, перепутали в роддоме. Фамилии, дескать, похожи, вот медсестры и запустили сюжетный двигатель мелодрамы. Спустя 15 лет известный бизнесмен Олег Прокопьев (Александр Дьяченко) узнает, что дочь Варя - не родная ему. «Настоящая» дочь Саша живет в другой семье...

«Осколки». Понедельник - четверг, 21.00, Россия 1.