Просто кино про полуостров

12 Март 19:52 2018-03-12T19:55:38+03:00

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Создатели этой картины попытались дать свою оценку событиям, в результате которых Крым вернулся в состав России. Отказавшись от сухого изложения фактов - кто куда пошел и что сказал, - авторы сконцентрировали свое внимание на истории любви двух молодых людей, формально представляющих противоборствующие стороны. Киевлянка Алена (Евгения Лапова) сочувствует участникам Майдана и даже активно бьется с бойцами «Беркута». Уроженец Севастополя Саша (Роман Курцын), напротив, с ужасом наблюдает за тем, что творится в украинской столице и спасает жизнь одному из спецназовцев, пострадавших от рук «героев» Майдана. Беда в том, что Саша и Алена любят друг друга - их отношения начались незадолго до украинского переворота и теперь проходят серьезное испытание на прочность.

Фильм Алексея Пиманова вряд ли можно назвать безупречным - кто-то говорил, что мелодраматическая линия уводит зрительское внимание от основной темы, кому-то, наоборот, показалось, что политики, стрельбы и трупов в фильме слишком много, а поцелуев и объятий мало. В спорах, однако, родился зрительский интерес, сделавший «Крым» заметным кинособытием. У телезрителей также теперь есть возможность посмотреть фильм и решить, насколько удачным он получился.

Первый канал, «Крым», 17 марта, 21.30