2018-03-12T20:04:23+03:00
Общество

Станислав Говорухин: Я считаю Олега Табакова фигурой, равносильной Станиславскому

Режиссер назвал уход Олега Павловича большой личной потерей и утрата для всей русской культуры [видео]
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Знаменитый актер, режиссер, театральный деятель и педагог умер на 83 году жизниЗнаменитый актер, режиссер, театральный деятель и педагог умер на 83 году жизниФото: Евгения ГУСЕВА
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В понедельник, 12 марта, остановилось сердце Олега Павловича Табакова. Знаменитый актер, режиссер, театральный деятель и педагог умер на 83 году жизни. У него осталось два сына, две дочери, внук и три внучки. Его знают все, его любили миллионы, им восхищались лучшие. Его заслуженно зовут великим.

- Для меня это большая потеря. И для всей русской культуры, безусловно, - считает режиссер Станислав Говорухин. - Он был великий артист. Он оставил после себя такой великий и глубокий след, что я считаю его фигурой, равносильной Станиславскому. Он оставил богатейшее наследство: целые плеяды блестящих артистов, театры и запоминающиеся роли.

Неизвестное фото молодого Табакова с его автографом опубликовал в своем микроблоге Станислав Садальский. Актер вспоминает, как Олег Павлович принимал его в «Современник», вспоминает его мастерство, доброту и бесстрашие:

stassadalstassadal
Прощай.... В труппу Современника меня принимал Табаков, в ту пору он был директором театра. Основатели его звали Лёлик. Я, разбавляя массовку на сцене, обожал из-за кулис наблюдать, как работает мастер. Я учился. Табаков всегда был бесстрашным человеком, мало кто знает, что когда советские войска ввели в Чехословакию, единственным актером в СССР, который осудил наше правительство, был Олег Табаков - член КПСС, секретарь партийной организации, выдающаяся личность Тогда он получил всего лишь строгий выговор с занесением, но, согласитесь, это поступок великого гражданина! А еще у Табакова была чудесная слабость - занимать бедным актерам деньги. Иногда, опоздав на выход или репетицию, мы, молодые, делали жалостливые лица и говорили: "нет денег". Табаков, как директор, обязан был объявить выговор, но Олег Павлович просто расплывался от счастья: - Сколько? - 10 рублей. Он тут же доставал деньги и прощал грубейшее нарушение в театре. Правда, всегда помнил, кто ему должен!) Царствие небесное тебе, Мастер, прости и прощай #стассадальский #современник #театр #прощай
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- Прощай.... В труппу Современника меня принимал Табаков, в ту пору он был директором театра. Основатели его звали Лёлик. Я, разбавляя массовку на сцене, обожал из-за кулис наблюдать, как работает мастер. Я учился. Табаков всегда был бесстрашным человеком, мало кто знает, что когда советские войска ввели в Чехословакию, единственным актером в СССР, который осудил наше правительство, был Олег Табаков - член КПСС, секретарь партийной организации, выдающаяся личность.

Тогда он получил всего лишь строгий выговор с занесением, но, согласитесь, это поступок великого гражданина!

А еще у Табакова была чудесная слабость - занимать бедным актерам деньги. Иногда, опоздав на выход или репетицию, мы, молодые, делали жалостливые лица и говорили: "нет денег".

Табаков, как директор, обязан был объявить выговор, но Олег Павлович просто расплывался от счастья:

- Сколько?

- 10 рублей.

Он тут же доставал деньги… и прощал грубейшее нарушение в театре.

Правда, всегда помнил, кто ему должен!

Царствие небесное тебе, Мастер, прости и прощай! — написал Стас Садальский.

МНЕНИЕ

Олег Табаков: дар бесконечного обаяния

Денис КОРСАКОВ

О том, что Олег Павлович чувствует себя не очень хорошо, уже давно было известно. В 2014 году он приехал на «Кинотавр» - там показывали «Звезду», фильм Анны Меликян, где первую большую кинороль сыграл его сын Павел. Мелькнул на открытии, похудевший, сильно сдавший - и потом почти не появлялся на публике: говорили, что он не выходит из номера, потому что в сочинской духоте чувствует себя очень плохо. (подробности)

5 Лучших Ролей Олега Табакова.

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