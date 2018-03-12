10 вещей о старении, о которых вам никто (скорее всего) не говорил

12 Март 23:49 2018-03-13T00:03:02+03:00

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ХАРАКТЕР СТАНОВИТСЯ ТЕРПИМЕЕ...

Cварливый старик или скупая бабка-процентщица - такой образ пожилого человека рисуют себе многое люди. Однако так бывает далеко не всегда. Часто люди, наоборот, с возрастом становятся только спокойнее. И приятнее в общении.

И вы, когда достигнете преклонного возраста, имеете все шансы стать счастливее, и сердиться будете меньше привычного. Такое изменение в поведении связано со снижением работы гормонов. Они уже не бурлят как прежде, а значит, человек может лучше контролировать свои эмоции.

...А СЕКС ЛУЧШЕ

Да, это на самом деле так, а что вы так удивляетесь? Пожилые на самом деле занимаются сексом реже, чем в молодости, но, зато они делают это… продуктивнее! То есть, получают от процесса больше наслаждения.

Исследование, в котором приняли участие женщины старше 60 лет, показало, что сексуальное удовлетворение у представительниц слабого пола с возрастом только улучшается. И более того, женщины старше 80 лет все также способны получать оргазм - в отличе от своих ровесников мужчин.

Схема: АННА ЛАТУХОВА

ПРОЩАЙ, МИГРЕНЬ!

Ближе к 70 годам у вас есть все шансы навсегда распрощаться с мигренями, которые, вполне вероятно, мучали большую часть жизни. Доказано, что только 10% женщин и 5% мужчин старше 70 лет сталкиваются с таким видом головной боли. Ученые до сих пор не нашли объяснения такому явлению, тем не менее, это так - с годами мигрень отступает.

МЕНЬШЕ СТРЕССА

Согласно ежегодному докладу Американской психологической ассоциации «Стресс в Америке», люди пожилого возраста реже сталкиваются с такой проблемой, как стресс. Это не значит, что он уходит насовсем, нет. Однако приверженность ему с годами уменьшается.

У человека могут оставаться причины для стрессовых ситуаций - отсутсвие достаточного количества денег, больная кошка и так далее - однако он уже не так остро реагирует на все происходящее. И тем самым сохраняет себе нервы.

Умение пожилого человека мыслить можно сравнить с мудростьюФото: Иван ВИСЛОВ

"КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ" ИНТЕЛЛЕКТА

Пожилой возраст не зря называют золотым веком. Хотя бы потому, что в этот период людям полагаются льготы. И речь идет вовсе не о бесплатном проезде или коммунальных платежах со скидкой. Речь о более существенных вещах.

Например, о багаже накопленных знаний. Или так называемом "кристаллизованном интеллекте", он продолжает улучшаться именно в возрасте, после 65 или 70 лет. Умение пожилого человека мыслить можно сравнить с мудростью, и не важно, что происходит этот мыслительный процесс на несколько меньших скоростях, чем у молодежи. В конце концов, миром тоже управляют далеко не новоиспеченные выпускники вузов.

ВОЛОСЫ РАСТУТ - НО НЕ ТАМ

С возрастом шевелюра редеет - это общеизвестный факт. Однако редеют волосы не на всем теле. В некоторых местах их, наоборот, становится только больше.

Например, у мужчин появляется больше волос в носу и ушах. А у женщин растут небольшие волоски на подбородке. Меняется растительность и в области половых органов. Все это вызвано также изменениями в гормонах.

ПОВЫШЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

У пожилого человека больше шансов написать книгу или разработать гениальный план. И вовсе не потому, что нет необходимости ходить на работу и есть много свободного времени, а потому, что у него меняется рабочий режим.

Это в молодости всем хочется поспать до обеда, а в пожилом возрасте люди становятся "жаворонками". И далеко не всегда это связано в бессонницей. Чаще всего пожилому просто достаточно 5-6 часов для того, чтобы выспаться и хорошо отдохнуть. Поэтому ранним утром, в самое продуктивное время суток, они готовы на великие дела!

Пожилые чаще радуются жизни

МЕНЬШЕ ШТРАФОВ

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пожилых водителей гораздо ниже средней величины. Это показало исследование, проведённое Институтом дорожной безопасности США (IIHS).

Для специалистов итоги исследования оказалось немного удивительными, потому что ожидалось наоборот - все-таки, возраст, плохое зрение, проблемы со здоровьеем. Но оказалось, что с 1997 года число фатальных исходов при авариях с участием пожилых во всем мире снизилось на 42%, и это связано в первую очередь с навыками вождения и спокойной ездой.

БОЛЬШЕ ВЫНОСЛИВОСТИ

Статистика показывает, что участники cоревнований Ironman в целом пробегают марафон лучше, если их возраст составляет более 40 лет. Специалисты считают, что именно возраст дает преимущества в соревновании - огромная выносливость и сила воли, требующиеся для подобных видов спорта, приходит именно с годами.

У ПОЖИЛЫХ ЕСТЬ СВОЙ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» ПРАЗДНИК

А значит, лишний повод встретиться с «коллегами по возрасту» и друзьями. И отметить повод! Международный день пожилых людей ( International Day of Older Persons) отмечается каждый год 1 октября начиная с 1991 года. Он был провозглашён на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Схема: АННА ЛАТУХОВА

НА ЗАМЕТКУ

Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендуемые уровни физической активности для пожилых людей от 65 лет и старше

* Предпочтительные виды активности - велосипед, пешие прогулки, плавание.

* Взрослые люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять не менее 150 минут в неделю занятиям аэробикой средней интенсивности, или, не менее, 75 минут в неделю занятиям аэробикой высокой интенсивности.

* В любом случае, каждое занятие аэробикой должно продолжаться не менее 10 минут.

Пожилые с проблемами суставов должны как можно чаще выполнять упражнения на равновесие, предотвращающие риск падений.

* Силовым упражнениям, где задействованы основные группы мышц, следует посвящать как минимум два дня в неделю.

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