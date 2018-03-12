Шифровки от Живанши

12 Март 20:28 2018-03-12T20:31:36+03:00

Свой Дом Юбер де Живанши основал в возрасте 25 лет. И 23 года прошло с того времени, как Живанши устроил последнее дефиле Фото: REUTERS

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Во Франции умер Юбер де Живанши. Тихо и мирно, во сне. В официальном сообщении для прессы сказано, что оплакивать этого человека будут племянники, племянницы и их дети. Сказано скупо, строго, как и подобает говорить про тихую кончину мужчины, который совсем недавно, 27 февраля, отметил девяносто первый день рождения. Тем более, что мужчина этот официально отошел от дел еще в 1995 году, отдав свой Дом моды тем, кого называют «бульдозерами индустрии», способными извлекать прибыль из такого эфемерного понятия, как красота и стиль.

Изумительная вещь – цифры. Иногда кажется, что они смеются над нами. Свой Дом Юбер де Живанши основал в возрасте 25 лет. И 23 года прошло с того времени, как Живанши устроил последнее дефиле. То есть, почти равное количество лет прошло от рождения мастера до создания Дома и от ухода на пенсию до ухода из жизни. Кажется, при шитье, это называется «отступом». В первом случае «до шва», создающего линию жизненного платья Живанши, был очень ранний переезд в Париж из родной Пикардии, годы обучения в Школе изящных искусств, работа у знаменитых модельеров того времени.

Во втором «отступе» в жизни заслуженного «пенсионера» были поездки на аукционы и стоическое спокойствие во всех случаях, когда журналисты пытались допросить мэтра о тех людях, кто пришел его заменить (например, об Александре МакКуине или Джоне Гальяно).

Что же касается линий самого «платья», без зоны отступов… Была Джекки Кеннеди, шедшая на похороны супруга-президента в черном пальто от Живанши. Пальто было безупречно, но не эта близость к высшим мира сего дала Живанши его славу.

Дом Живанши возник в 1952 году. Не похожий ни на что, поразивший всех соединением свежести и изящества. Денег не хватало на дорогие ткани? Ничего, в ход пойдет простой хлопок, внезапно выглядящий не менее изысканно, чем кружева или парча. Ап – и блузка «Беттина» становится хитом.

Еще через год будет встреча с Одри Хепберн, состоявшаяся из-за костюмов фильма «Сабрина», и в платьях Живанши возникнет целый мир грациозной женственности: хрупкой, нежной, но не приторной.

Живанши и Одри – это дружба на всю оставшуюся ее жизнь. Это черное платье в «Завтраке у Тиффани». Это шляпка-шлем в «Как украсть миллион». Это первые духи от Живанши – «L’Interdit». А еще это фильм «Смешная мордашка». Не великий, прямо вам скажу. И сюжет так себе, но именно «Смешную мордашку» мне хотелось бы вспомнить сегодня, когда стало известно, что Юбер Де Живанши умер.

Героиня фильма, простая продавщица в книжном магазине, становится манекенщицей и появляется на фотосессиях в самых разных знаменитых туристических точках Парижа в творениях Живанши. И вот – сцена на лестнице в Лувре. Вниз, от крылатой Ники Самофракийской, бежит на высоченных каблуках Одри Хепберн. На ней – алое платье в пол, с открытыми плечами, и ткань струится по мрамору ступенек, слегка приоткрывая ноги. А потом Одри, остановившись, как крыльями, взмахивает огромным красным шифоновым платком за спиной. И столько здесь, в одном кадре, и красоты, и счастья, и удивления своей же красоте, что горло сжимается. И объяснить это трудно словами, так что остается только сказать: «Это Живанши». Одри и Живанши.

Светлая память человеку, сказавшему так много на языке выкроек, вышивок. С помощью шифровок в виде новой формы рукава или воротника.