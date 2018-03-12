Александр Митта: Олег Табаков остался для меня мальчиком с саблей

12 Март 22:17 2018-03-13T02:40:47+03:00

Знаменитый режиссер рассказал о работе с Олегом Табаковым, о фильме "Гори, гори, моя звезда" и о дружбе длиной полвека [видео]

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– Александр Наумович, примите соболезнования.

— Да, Олег Павлович был моим другом, я его любил, восхищался. Долго его болезнь длилась, не сказать, что его уход был неожиданностью. Но все надеялись до последнего. И столько людей сегодня это известие о смерти подкосило. Честно, не знаю другого такого человека, которого бы так искренне любило столько народу...

— Если я ничего не путаю, вы познакомились с ним на съемках фильма «Гори, гори, моя звезда»?

— Да, в 1969 году Олег сыграл театрального режиссера Владимира Искремаса. У него ведь главных ролей в фильмах было не так-то много, а роль Искремаса, мне кажется, была одной из лучших.

— Но когда говорят о Табакове, в первую очередь вспоминают две его роли. Кота Матроскина, на которого он похож, и Обломова, на которого не похож. Роль в вашем фильме вспоминают нечасто.

— Просто «Гори, гори, моя звезда» — не раскручивают. В советское время его власти не жаловали, на фестивали не пускали, сегодня фильм подзабыт...

— А ведь он сам себя и сыграл.

— Конечно. Но за рубежом фильм хорошо знают, лучше, чем у нас. В Германии Искремас в исполнении Табакова стал национальным героем. Там такая дискуссия развернулась, что вы, что вы…

— А как за рубежом-то о нем узнали?

— Мы должны были отдавать какое-то количество фильмов в Восточную Германию. А уже оттуда «Гори, гори, моя звезда» перевалилась через стену в Западный Берлин и восемь лет не сходила с экранов.

Олег Табаков в роли Владимира Искремаса в фильме "Гори, гори, моя звезда"

— Говорят, что на главную роль вы хотели не Табакова, а Быкова?

— Нет, не хотел. Я Быкова уважаю, но он не вписывался в мое решение. Быков изображал самого себя, картина не складывалась. Потом танки вошли в Чехословакию, и картину закрыли. Слава богу, честно говоря. Это закрытие спасло будущее фильма. Когда пришел Олег, все изменилось. Но я этот конфликт никогда не развивал, да и не хотел бы.

– Что, Табаков вмешивался в режиссерскую работу?

— Нет, но он не был такой пассивной краской в руках режиссера. Он помогал формулировать, выстраивать объем. Мыслил ярко, без стереотипов и постоянно что-то придумывал, вносил в роль великолепные детали.

– У него в «Голом короле» была роль Повара. Совсем без слов, а он и там запомнился, потому что все время чихал...

– Вот-вот, он из любого эпизодика мог сделать шедевр. Специально для него в картине «Как царь Петр арапа женил» я написал роль шута Балакирева. Непонятно почему, но власти категорически возражали против этой роли. Поэтому ее разделили надвое. Олег сыграл генерала Ягужинского. И тоже запомнился. Когда сделают большой фестиваль его спектаклей и киноролей, люди ахнут, увидев его наследие.

— А что, собираются фестиваль Табакова делать?

— Идут такие разговоры. И нужно это, конечно. Чтобы понимать реальные достижения театра и кино, чтобы иметь представление о том, что такое наше искусство. Но еще важно, что он не только актер замечательный, но и великий педагог. У нас не так-то много людей, оставивших после себя учеников. А у Олега их много. Он создавал театры, в которых актеры могли вырасти. Он определял судьбы людей. Брал их на учебу и продвигал.

— А кто его любимый ученик?

— Не было одного. Он всех любил. Редкий пример многолюбия, всех в свою «Табакерку» тащил. К сожалению, ушла из жизни Лена Майорова, но какая была бы великая актриса.

— А Безруков разве не самый любимый?

— Безруков просто ярче других. Но Табаков не дарил любовь по мере яркости. Мне кажется, он особенно уделял внимание людям, которым нужно было помочь. Встать на ноги, решить жизненные конфликты. Бесконечные квартиры выбивал. Вввел систему в МХТ, чтобы актеры больше зарабатывали, театр набил зрителями… И до последнего старался для людей, а не для какой-то абстракции.

- Не зря же народный любимец. Совпал с эпохой.

– Совпал. Кого на замену прочат? Кирилла не поминают по этому поводу? Это просто к слову. Было бы естественно... Хотя, Олег Павлович, в отличие от многих, умел разруливать сложные ситуации... Настоящее величие, оно такое. Спокойное, неконфликтное…

— Странно, что одна из первых ролей у него как раз-таки конфликтная. Там, где он, совсем молодой, крушит мебель саблей.

– Это была его знаковая его роль в пьесе Розова, где он играет Олега Савина, мальчика, неприемлющего мещанство и вранье.

— А как это сочетается с его пожизненной бесконфликтностью? Неужели Табаков изменился?

– Нет, он просто стал умнее и научился разруливать ситуации. Но никогда, никогда не шел на компромисс, не вступал в сделки с совестью, чтобы сгладить углы. Вот вы сейчас вспомнили эту пьесу… А для меня до конца жизни таким мальчиком с саблей и остался.

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