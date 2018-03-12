2018-03-12T13:41:29+03:00
Политика

Как в России стать заместителем министра

Лауреатов конкурса «Лидеры России» ждут в региональных правительствах и даже в администрации президента страны
Роман ГОЛОВАНОВ
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Участники конкурса Лидеры России на полуфинале в ЮФО (Ростов-на-Дону). ФОТО facebook.com/leadersofrussia/Участники конкурса Лидеры России на полуфинале в ЮФО (Ростов-на-Дону). ФОТО facebook.com/leadersofrussia/
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Социальный лифт для российских управленцев заработал. Лучшие участники конкурса «Лидеры России» (его же организаторы учили будущих губернаторов на «кремлевских тренингах» прыгать со скалы, плавать на каноэ и вообще достойно выходить из экстремальных ситуаций) на этом самом лифте уже поднялись на верхние этажи карьерного небоскреба.

Премьер Дмитрий Медведев назначил трех победителей заместителями министра в федеральных ведомствах: Олег Салагай занимается здравоохранением, Павел Сорокин - энергетикой, Илья Торосов - развиием экономики в МЭР.

Всего на государеву службу определены 45 участников "инкубатора чиновников". Их ждут в администрации президента, региональных министерствах, в Федеральной налоговой службе, "Роскосмосе" и Сбербанке. Проверенные кадры усилят Дальний Восток, Новгород, Бурятию, Якутию...

- Все получившие назначения специалисты — сильные управленцы, отобранные благодаря эффективной системе поиска профессионалов - конкурса «Лидеры России», — уверен заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. - Здесь открыто дают талантливым управленцам возможность обрести опытных наставников (Лаврова, Шойгу, Вайно, Кириенко - прим. ред.) и проявить свои навыки в госслужбе, - поделился с "КП" выпускник «кремлевских тренингов» и депутат Госдумы Владимир Гутенев. - Думаю, этот проект будут использовать не только для федеральных кадров, но и для региональных. Ведь тут - прямая передача опыта от наставника ученику "из клюва в клюв". Участники проекта получают самые передовые знания. Все это должно повысить доверие людей к госслужбе.

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