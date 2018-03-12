Леонид Слуцкий станет летом главным тренером голландского "Витесса"

СЕГОДНЯ 14:35 2018-03-12T14:42:36+03:00

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Голландский клуб "Витесс" из Арнема официально объявил о том, что подписал контракт с новым главным тренером. Им стал 46-летний Леонид Слуцкий, известный по работе в московском ЦСКА и сборной России.

Контракт со Слуцким подписан на два года и вступит в силу после окончания нынешнего сезона в Нидерландах. Вместе со Слуцким в Голландию переезжает Олег Яровинский, который будет помогать ему в "Витессе". Они работали ранее совместно в ЦСКА и английском "Халл Сити".

Временный технический директор "Витесса" Марк ван Хинтум прокомментировал подписание контракта со Слуцким:

- Леонид известен своей тактической изобретательностью, вниманием к деталям и четкими мыслями о стиле игры. Его приезд важен для "Витесса". У него много международного опыта, в том числе в качестве тренера сборной и в европейском футболе. В нашем поиске подходящего нового главного тренера такие качества всегда были более важными, чем национальность.