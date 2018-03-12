Минобороны России показало стрельбы управляемыми снарядами «Краснополь» - самыми точными в мире

СЕГОДНЯ 14:54 2018-03-12T15:15:27+03:00

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Этот вид высокоточного боеприпаса известен со времен СССР. В чем же «фишка» нынешней демонстрации? «Краснополь» модернизировался не раз и превратился в целый выводок своих сородичей: К-155, КМ-1, «Краснополь»-М, «Краснополь»-М2, «Краснополь-Д. И Минобороны показало самый совершенный образец. Прежние снаряды поражали цель с вероятностью 75-80%. Новичок довел показатель до 95%. И стал лидиром в мировом рейтинге.

«Краснополем» стреляют из 152-миллиметрового орудия (говорят, и стрельба из 155-мм пушки тоже возможна).

После вылета из пушечного ствола 45 или 50-килограммовый снаряд автоматически выпускает стабилизаторы в хвостовой части и запускает четыре руля - в носовой. С головки самонаведения сбрасывается защитный колпак (он прикрывает оптику во время выстрела).

Поначалу «Краснополь» летит как обычный артснаряд. Но, приближаясь к цели, головка самонаведения захватывает лазерную отметку на объекте и поражает его. И вместо 900 выстрелов, необходимых для уничтожения рассредоточенной батареи вражеских самоходных артустановок, достаточно всего…9 «Краснополей».

После атаки 31 декабря авиабазы Хмеймим именно «краснопольцы» накрыли одним снайперским выстрелом тех, кто атаковал наши самолеты.

Создатели этого уникального оружия рассказали корреспонденту «КП», что цель для «Краснополя» можно подсвечивать и с земли, и с воздуха. На земле применяется целеуказатель-дальномер из комплекса «Малахит». Наведение на танк или БТР он делает с дистанции даже в 5 километров, на более крупные цели – и до 15 км. С воздуха «Краснополю» «лазерной указкой» может помогать самолет или вертолет.

Сейчас конструкторы, как говорят, работают над новым типом снаряда. Он будет наводиться на цель по сигналу спутника. А это превратит «Краснополь» во всепогодное оружие.